دعم سعر الفائدة يستهدف 50 مشروعاً زراعياً وصناعياً

دمشق- كنانة علي

يشكل دعم سعر الفائدة، إحدى برامج هيئة دعم تنمية الإنتاج الملحي والصادرات الذي تم إقراره من رئاسة مجلس الوزراء عام 2019، والذي خصص مبلغ 20 مليار ليرة سورية لدعم القروض للمنشآت الزراعية والصناعية وللمتضررين بفعل الإرهاب بنسبة 7% .

وأكد ثائر الفياض مدير عام الهيئة دعم 38 مشروعاً زراعياً من دواجن وأسمدة ومباقر وغيرها و12 مشروع صناعي أقمشة ومصابغ ومعامل أدودية ومنشآت متضررة بفعل الإرهاب، وبلغت قيمة الدعم المقدم لهذه المشاريع لدعم سعر الفائدة مليار ونصف ليرة سورية.

وأضاف الفياض أن المصرف التجاري السوري أطلق حالياً برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدعم سعر فائدة 11%، حيث تدعم الهيئة 7% ويتحمل صاحب العلاقة 4% .

وأفاد أن نسبة التصدير الكبرى هي زراعية، وواقعها هذا العام جيد جداً، إذ ازدادت 48% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وتشجع الهيئة التصدير من خلال دعم الصناعيين والحرفيين والشركات عن طريق المعارض الداخلية والخارجية، ولفت مدير عام الهيئة أن هناك مشكلة في ارتفاع تكاليف النقل وعدم السماح للسيارات السورية بالدخول ترانزيت عبر الحدود العراقية (المناقلة)، إضافة إلى تحويل المبالغ المالية بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة، وجلها صعوبات تواجه التصدير.

وتعمل الهيئة على تدريب الراغبين بالحصول على دبلوم التصدير الاحترافي من الشركات العامة والخاصة بشكل مجاني يتم خلالها شرح العملية التصديرية كاملة من دراسة أسواق خارجية، وتكلفة وجودة البضائع، والتخليص الجمركي، والشحن، وذلك بهدف إيجاد شركات تصدير نوعية ونموذجية تكون ملمة ومطلعة على كافة المعلومات المتعلقة بالعملية التصديرية يتدرب خلالها حوالي 60 مشترك مقسمة إلى ثلاث دورات مدتها أربعة أشهر، وهناك إقبال عليها من المحافظات الأخرى.