منصة الغابات ومراقبة الحرائق: استمرار مؤشرات الخطورة في غابات شمال غرب سورية حتى الغد

أعلنت منصة الغابات ومراقبة الحرائق التابعة للهيئة العامة للاستشعار عن بعد استمرار تأثر أغلب مناطق الغابات في شمال غرب سورية بمستويات مرتفعة لمؤشر خطورة الحريق مع ملاحظة ارتفاع واضح في مؤشرات الخطورة وخاصة في مناطق السفوح الشرقية للجبال الساحلية وتكون ذروة التأثر خلال اليوم لتبدأ بانخفاض تدريجي اعتباراً من يوم غد.

وأوضحت رئيس المنصة في الهيئة الدكتورة روزة قرموقة أن المنصة حذرت من أي حريق أو دخان لكون غاباتنا المتوسطية تمر حالياً في ذروة موسم الحرائق وخطورة الحرائق ملحوظة داعية للإبلاغ عن أي حريق فور اندلاعه على الرقم المجاني 188.

ولفتت قرموقة إلى أن الخرائط وضعت بالتعاون مع المديرية العامة للأرصاد الجوية وسيتم نشر خرائط تفصيلية على مستوى المنطقة خاصة بكل محافظة منوهة بجهود العاملين في الحراج وحماية الغابات والدفاع المدني لاستعدادهم الدائم وجاهزيتهم لحماية ثروتنا من الغابات.