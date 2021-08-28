وزارة الدفاع الصينية: الولايات المتحدة هي أكبر تهديد للسلام والاستقرار

احتجت وزارة الدفاع الصينية اليوم السبت على مرور سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية وزورق لخفر السواحل عبر المياه بين الصين وتايوان التي تعتبرها بكين إقليما تابعا لها. ووصف بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني هذه الخطوة بأنها “استفزازية” وعبر عن “معارضة شديدة وإدانة شديدة” لها.

واعتبر البيان أن هذا التحرك يظهر أن “الولايات المتحدة هي أكبر تهديد للسلام والاستقرار ومتسبب في مخاطر أمنية في مضيق تايوان”.

في سياق متصل، أكدت الصين أن واشنطن تعتمد التضليل والتلاعب السياسي وتشيع أن فيروس كورونا تسرب من معهد ووهان الصيني.

ونقلت وسائل إعلام صينية عن معاون رئيس دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تشو روي قوله في كلمة خلال مؤتمر افتراضي حول منشأ كورونا.. “لقد عملت الولايات المتحدة وحفنة من الدول على تشويه الحقائق في مسألة تتبع منشأ الفيروس في تجاهل لاستنتاج تقرير البحث المشترك بين الصين ومنظمة الصحة العالمية الذي يشير إلى أن تسرب الفيروس من المختبر أمر غير محتمل للغاية فيما أصرت واشنطن على إثارة التسرب المختبري وغيرها من الأكاذيب القديمة”.

وأضاف روي…”حسب المعلومات الواردة في وسائل الإعلام تعمل أجهزة المخابرات الأمريكية الآن على اختلاق ما يسمى تقرير التحقيق في منشأ الفيروس لتضليل الرأي العام ليشك في إمكان تسرب الفيروس من مختبر معهد ووهان لعلم الفيروسات” مشيراً إلى أنه منذ ظهور الجائحة “التزم الجانب الصيني بمفهوم مجتمع الصحة المشتركة للبشرية وقام بتبادل الخبرات والتجارب عن الوقاية والسيطرة على الجائحة أولا بأول مع المجتمع الدولي وقدم ما في وسعه من المساعدات للدول الأخرى لمكافحة الجائحة وبادر بعملية كبرى للتعاون في مجال اللقاح”.

من جانبها أعلنت القنصلية العامة الصينية في نيويورك رفض بكين التام لتسييس الجهود المبذولة للكشف عن منشأ فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم القنصلية إن “بعض السياسيين ووسائل الإعلام الأمريكية لا يوقفون أبدا حملة الوصم والتسييس” مشدداً على أن “تتبع منشأ الفيروس مسألة علمية بحتة”.

وأضاف.. “مجتمع الاستخبارات الأمريكي غير مؤءهل للوصول إلى أي نتيجة علمية حول الفيروس وتقريره حول هذه المسألة لن ينتج عنه إلا التدخل في الجهود العالمية لتتبع الفيروس وتقويضها” مشدداً على أن “التقرير المشترك الخاص بتتبع الفيروس الذي أصدره علماء من منظمة الصحة العالمية والصين في أوائل 2021 موثوق ويستطيع الصمود أمام اختبار العلم والتاريخ.. ويجب احترام هذا التقرير وتطبيقه”.

وأكد المتحدث أن “التمييز والتنمر وحتى الكراهية والهجمات ضد أقليات عرقية ازداد بسبب ما ينشره سياسيون أمريكيون من تصريحات وصم بهدف إلقاء اللوم على الصين بشكل أعمى وتملص واشنطن من مسؤولياتها”.

وقدمت الاستخبارات الأمريكية خلال الأسبوع الجاري تقريرا وصف بالسري إلى الرئيس جو بايدن حول تقديراتها لمنشأ فيروس كورونا وسط تضارب واضح بين الوكالات الاستخبارية حول طبيعة هذا المنشأ.