استشهاد وإصابة 3 من عناصر الشرطة بقذيفة أطلقها إرهابيون متحصنون في درعا البلد

استشهد عنصر وأصيب آخران من قوات الأمن الداخلي بقذيفة صاروخية أطلقتها مجموعات إرهابية متحصنة في منطقة درعا البلد.

وذكر قائد شرطة محافظة درعا العميد ضرار دندل أن “إرهابيين متحصنين في منطقة درعا البلد استهدفوا بقذيفة صاروخية كراج الانطلاق الشرقي عند مدخل المدينة ما أدى إلى استشهاد عنصر وإصابة اثنين آخرين بجروح من الشرطة”.

واستشهد أمس طفلان وأصيب أشقاؤهما الثلاثة ووالدتهم بجروح جراء سقوط قذيفة هاون على منزلهم أطلقها ارهابيون على بلدة قرفا والمدينة الصناعية في درعا.

ولا تزال فلول المجموعات الإرهابية في بعض مناطق درعا تعمل على عرقلة جميع جهود التسوية التي تبذلها الدولة لترسيخ الأمن والاستقرار في عموم المحافظة.

ميدانياً، قتل ثلاثة مسلحين من ميليشيا “قسد” بكمين نفذته الفصائل الشعبية لدورية مشتركة من قوات الاحتلال الأمريكي والميليشيا في محيط معمل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر محلية أن الفصائل الشعبية اشتبكت بالأسلحة الرشاشة مع مجموعة من قوات الاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” خلال كمين نفذته في محيط معمل كونيكو الذي تتخذه قوات الاحتلال قاعدة لها بريف دير الزور الشرقي ما أدى إلى مقتل ثلاثة مسلحين من الميليشيا..

في الأثناء، قصفت قوات الاحتلال التركي والمجموعات الإرهابية المرتبطة به قرية في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي ما تسبب بأضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وذكرت مصادر محلية أن “قصفاً بالمدفعية والهاون نفذته قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين المتمركزين في قريتي تل مندل والسودا طال قرية تل طويل إلى الغرب من بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي ما أدى إلى أضرار مادية في المنازل والممتلكات دون تسجيل إصابات بين الأهالي”.