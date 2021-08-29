برعاية الرئيس الأسد… تخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية البحرية

برعاية السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة وبمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين ليوم القوى البحرية والدفاع الساحلي احتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية البحرية.

وبدئ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح شهدائنا الأبرار ثم عزف النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية بعد ذلك جرى عرض عسكري شاركت فيه جميع الدورات.

وألقى اللواء ممثل راعي الاحتفال كلمة نقل فيها تهاني الرئيس الأسد وتمنياته للطلاب المتخرجين بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم التي تنتظرهم إلى جانب رفاقهم المقاتلين في مختلف صنوف الجيش والقوات المسلحة الباسلة.

وشدد ممثل راعي الاحتفال على أن سورية كانت وستبقى القلعة الصامدة التي تتحطم على أسوارها أحلام المعتدين ومخططاتهم التآمرية.

كما ألقى مدير الكلية البحرية كلمة أكد فيها أن المتخرجين هم معقد الأمل لافتاً إلى ضرورة أن يكونوا القدوة والمثل في حفظ الأمانة والذود عن تراب الوطن.

بعد ذلك جرت مراسم تسليم واستلام العلم وأدى المتخرجون القسم العسكري.. ثم تلي أمر النجاح وأمر تسمية الدورة المتخرجة باسم الشهيد النقيب سليم إبراهيم إبراهيم.. وتم توزيع الشهادات والهدايا على الخريجين الأوائل.

وقدم الطالب الأول درع الدورة إلى ممثل راعي الاحتفال.. كما تم تقديم درع الدورة لذوي الشهيد تقديراً لقيم الشهادة ووفاء للشهداء الأبرار.

كما احتفلت القوى البحرية والدفاع الساحلي في الجيش العربي السوري بالذكرى الثالثة والسبعين ليوم القوى البحرية حيث وضع إكليل من الزهر على ضريح القائد المؤسس حافظ الأسد وعلى نصب الشهداء في قيادة القوى البحرية.

وأقيم بهذه المناسبة عرض بحري شاركت فيه الزوارق الحربية إضافة إلى زوارق الضفادع البشرية.

وتم حسب التقليد البحري المعتمد رمي إكليل من الزهر في عرض البحر تخليداً لأرواح شهداء القوى البحرية.