برلماني ألماني: أردوغان يرتبط بعلاقة وثيقة مع منظمة إرهابية محظورة

بالإضافة إلى جميع الفضائح التي تلاحقه حول علاقاته الواسعة مع المافيات العالمية وعصابات الجريمة المنظمة الشهيرة، أكد عضو البرلمان الاتحادي الألماني عن حزب الخضر جيم أوزدمير، أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان يرتبط بعلاقة وثيقة مع منظمة “العثمانيون الألمان” الإجرامية التي تنشط في ألمانيا.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن أوزدمير قوله: إن “هذه المنظمة تقوم بأعمال غير شرعية تشمل تجارة المخدرات والدعارة وكل ما يخطر ببال أي شخص من أعمال غير قانونية بما في ذلك التهديدات والعنف والجريمة المنظمة”.

وأشار أوزدمير إلى أن “أردوغان يتواصل بشكل مستمر مع هذه المنظمة الإجرامية ما يعني أن المنظمة الإرهابية تتبع لتوجيهاته خارج أراضي تركيا”.

وشدّد أوزدمير على رفض حزبه لمحاولات النظام التركي نقل نشاطاته الإرهابية وغير المشروعة إلى ألمانيا.

يذكر أن نظام أردوغان يرتبط بعلاقات وثيقة مع العديد من التنظيمات الإرهابية، حيث سبق أن كشف العديد من التقارير عن قيامه بدعم وتمويل وتسليح الإرهابيين في سورية ومن ضمنهم تنظيما “القاعدة” و”داعش” الإرهابيان.

وفي سياق متصل، أثارت برلمانية في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ضجة على منصات التواصل الاجتماعي بسبب ارتدائها حذاء باهظ الثمن.

وخلال مشاركتها في الذكرى الـ950 لمعركة ملاذكرد بولاية بيتليس شرق تركيا، ظهرت البرلمانية أوزنور تشاليك، وهي ترتدي حذاء باهظ الثمن تبلغ قيمته حوالي 12 ألف ليرة (نحو 1500 دولار).

وتعرّضت البرلمانية عن الحزب الحاكم لموجات نقد لاذعة من المعارضة والنشطاء على منصات التواصل الاجتماعي.

من جهته، قال أمين حزب الشعب الجمهوري في ولاية ملاطية، أنفار كيراز: “نحن ممثلو الشعب ولبس حذاء بقيمة 12 ألف ليرة لا يليق إلا بأعضاء حزب “العدالة والتنمية”.. في حكومة حزب “العدالة والتنمية” الجميع من الوزير إلى النائب، من السكرتير الخاص إلى المستشار، من رئيس البلدية إلى رؤساء المقاطعات، يعيشون في رفاهية”.

وأضاف كيراز: “إنهم لا يخجلون من الآباء الذين انتحروا لأنهم لم يتمكّنوا من إحضار الخبز إلى منزلهم والعائلات التي تفترش الشارع لأنهم لم يتمكّنوا من دفع الإيجار، لديهم أحدث طرازات السيارات، يحملون أغلى حقائب إيطاليا وأحذية تساوي 12 ألف ليرة في أقدامهم، لكنهم يصرخون: نحن قوة الشعب، نحن ممثلو الشعب”.

وقال نشطاء على “تويتر”: إن ثمن حذاء البرلمانية التركية أوزنور تشاليك يساوي الحد الأدنى للأجور لمدة 4 أشهر في تركيا