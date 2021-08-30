إشراقة وبطولة في تايكوندو حمص في ظل انعدام الدعم

حمص- نزار جمول

أثبتت رياضة التايكوندو الحمصية أحقيتها بمزيد من الاهتمام كونها مازالت تحقق الألقاب للاعبيها ولاعباتها الذين يلعبون في أندية المحافظة، وتدعم المنتخبات الوطنية، وفي الوقت نفسه مازالت هذه اللعبة من الألعاب المنسية عند المعنيين بالرياضة الحمصية الذين لم يعرفوا طعم النجاح إلا من خلال هذه الألعاب، لكنهم يديرون لها ظهورهم في حال احتاجت لبعض الدعم، فخلال بطولة الجمهورية للتايكوندو التي اختتمت الأسبوع الماضي بمشاركة ٣٣ نادياً، خمسة منها من محافظة حمص وهي: “رام العنز، الكرامة، شين، عمال حمص، شرطة حمص”، أحرز أبطالها وبطلاتها ٣٠ ميدالية متنوعة، حيث حصل الكرامة فيها على المركز الأول بفئة الشابات، ورابع الترتيب العام، بينما حقق نادي رام العنز من ريف حمص الغربي المركز الأول بفئة الشبلات، والثاني بالترتيب العام.

في ظل هذه البطولات، وانعدام الدعم لهذه اللعبة، اعتبر الكابتن منتجب النقري مدرب فريق نادي رام العنز في حديث لـ “البعث” أن اللعبة مازالت تحافظ على قوتها ومكانتها بدعم فردي من عضو اتحاد اللعبة الكابتن تمام النقري، وهو المشرف على كل أندية حمص، حيث مازال يقدم لها التجهيزات وأدوات التطوير ومعسكرات الإعداد استعداداً للبطولات، وبيّن النقري وجود ضعف في الإمكانيات المادية لناديه، حيث كلّفت المشاركة بالبطولة الأخيرة أكثر من مليون ليرة تم دفعها من جيوب المدربين واللاعبين، مشيراً إلى أنه أمام خيارين في كل بطولة، إما المشاركة على حساب المدربين أو عدمها، وأكد أن اللعبة مظلومة إعلامياً لعدم تسليط الضوء عليها وعلى إنجازاتها التي تتحقق من رحم هذه الصعوبات، وطالب كل المعنيين برياضة حمص بالاهتمام بها وتشجيعها ودعم لاعبيها ولاعباتها.

يذكر أن نادي رام العنز حقق في بطولة الجمهورية الأخيرة ١٤ ميدالية، منها ٩ ذهبية، و٥ برونز، بينما حصل الكرامة على ٤ ذهبيات، وفضيتين، و٧ برونز، وأحرز نادي عمال حمص ذهبية واحدة، وفضية واحدة لنادي شرطة حمص، وبرونزية لنادي شين.