الجمباز الحلبي يتفوق ويقدم مشروع بطل عالمي قادم

حلب- محمود جنيد

سجل الجمباز الحلبي مشاركة مميزة في بطولتي الجمهورية لفئتي الصغار والناشئين اللتين أقيمتا نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة دمشق، مع التربع على قمة الترتيب العام بالنسبة لفئة الصغار، وحصيلة عامة للفئتين بلغت 25 ميدالية، منها 12 ذهبية توزعت بين سبع ميداليات حصدها الصغار، وخمس ذهبت للناشئين.

رئيس اللجنة الفنية للعبة في حلب كمال بودقة أشار لـ”البعث” إلى أن التفوق الحلبي حققته مجموعة مشاركة لم تتجاوز اللاعبين الثمانية، مع فوارق كبيرة بالمستوى الفني مع بقية المحافظات، وتحديداً بالنسبة لفئة الصغار، وهو تأكيد على أن قاعدة الجمباز الحلبية قوية وواسعة رغم تراجع النتائج في فترة سابقة بسبب سوء إدارة اللعبة قبل أن تعود الأمور لنصابها بدليل النتائج المحققة أخيراً.

وبيّن بودقة أن غلة الميداليات بالنسبة لفئة الناشئين التي أقيمت بنظام المنافسة للفردي كان من الممكن أن تتضاعف من خلال مشاركة البطل عبد الله طراب الذي شارك بجهازين فقط حقق من خلالهما المركز الأول، ليفسح المجال لبقية اللاعبين بالمنافسة والحضور، مؤكداً أن الطراب المقدم على المشاركة في بطولة آسيا يمثّل مشروع بطل عالمي قادم في غضون سنوات قليلة مقبلة، مراهناً على ذلك، ومستواه الفني والحركات التي يتقنها تضاهي ما يقدمه أبطال عالميون.

وأثنى بودقة على نظام المكافآت المالي الذي طبقه اتحاد اللعبة في بطولة الجمهورية بالنسبة للاعبين أصحاب المراكز المتقدمة كحافز ودافع للعطاء.