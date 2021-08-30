الشوفي يلتقي المشاركين بدورة مشرف فرقة في فرع حماة لطلائع البعث

حماة – حسان المحمد

التقى الرفيق ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، رئيس مكتبي التنظيم والتربية والطلائع المركزي، اليوم، المشاركين بدورة مشرف فرقة في صالة مجلس مدينة حماه.

وتحدث الرفيق الشوفي عن أهمية دورات تأهيل الأطر القيادية لاستخدام الطرائق والأساليب المحببة للطفل وغرس القيم الوطنية والوجدانية والأخلاقية في نفوس الرفاق الطلائعيين مشيرا إلى الحالة الوطنية والتربوية الطليعية التي يتعلمها المشاركون في الدورة وتجسيدهم لرسالة البعث وتمسكهم بالانتماء والهوية الوطنية التي لم يخرجوا عنها ملتفين حول جيشهم العربي السوري بقيادة الأمين العام للحزب الرفيق بشار الأسد، مؤكداً أن بناء الإنسان فكرياً أهم عملية في بناء المجتمع القوي والسليم. وبين الرفيق الشوفي أن المجموعات الإرهابية عمدت إلى تخريب وتدمير المدارس لإيقاف عملية التعليم والبناء الصحيح لأطفال سورية.

وتفقد الرفيق الشوفي معسكر طلائع البعث في حماة والمراحل التي وصل إليها مشددا على ضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروع بأسرع وقت وقبل نهاية العام للعمل به والاستفادة منه وجعله بخدمة أطفال طلائع البعث .

وخلال جولته في حماة شارك الرفيق الشوفي بتشييع جثماني الشهيدين زكريا محمد شلال ومحمد جمال مسلم من المشفى الوطني إلى مثواهما الأخير في محافظة حلب.

شارك في الجولة الرفاق أمين فرع حماة للحزب المهندس أشرف باشوري ومحافظ حماة المهندس طارق كريشاتي ورئيس منظمة طلائع البعث الدكتور عزت عربي كاتبي.