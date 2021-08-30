العراق.. المفوضيّة العليا تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات في موعدها

أكّد رئيس مجلس المفوّضين في المفوضية العليا للانتخابات في العراق، القاضي جليل عدنان، استعداد المفوضيّة لإجراء الانتخابات في العاشر من تشرين الأول المقبل.

عدنان وفي حديث إلى قناة العراقية، أشار إلى أن الإجراءات القانونية كافة وأنظمتها قد أنجزت، ولفت إلى أن إعلان النتائج النهائيّة للانتخابات سيكون بعد بتّ الطعون، مشيراً إلى أنّ ورقة الاقتراع صمّمت بطريقة مميزة، وهي غير قابلة للاستنساخ.

في المقابل، أعلنت خلية الإعلام الامني مقتل اثنين من عصابات داعش شمال شرق ديالى.

وأضافت الخلية في بيان لها أنه “تمّ إلقاء القبض على أحد القادة المهمّين في التنظيم، وضبطت معدّات وأسلحةٌ عديدة، كما نفّذت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عمليات استهدفت خلالها قادة إرهابيّين في مناطق كف عائشة ووادي الشاي.

وسابقاً أعلن الحشد الشعبي في العراق عن انطلاق عملية تفتيش لملاحقة فلول “داعش” في مدينة آمرلي بمحافظة صلاح الدين شمال البلاد.