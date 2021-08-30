بعد ماكرون.. بوريل يدعو لتشكيل قوة أوروبية للتدخل السريع

قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن حكومات الاتحاد يجب أن تمضي قدماً في تشكيل قوة رد سريع أوروبية لتعزز استعداداتها لمواجهة أزمات مستقبلية مثل ما حدث في أفغانستان.

وقال بوريل في مقابلة نشرت اليوم مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، إن نشر القوات الأميركية في أفغانستان في وقت قصير مع تدهور الأوضاع الأمنية هناك “يظهر حاجة الاتحاد الأوروبي لتسريع جهوده لبناء سياسة دفاع مشترك”.

وأضاف “يجب الاستفادة من دروس هذه التجربة… لم نتمكن،كأوروبيين، من إرسال ستة آلاف جندي للتمركز حول مطار كابول لتأمين المنطقة. تمكنت الولايات المتحدة من ذلك ولم نتمكن نحن”.

وكان بوريل قال في وقت سابق إن “ما يحدث في أفغانستان مأساة.. وعلى الأوروبيين تنظيم قوة تدخّل عسكري”.

وأضاف أن دول الاتحاد وعددها 27 دولة يجب أن يكون لديها “قوة تدخل أولية” قوامها خمسة آلاف جندي. وأضاف “نريد أن نكون قادرين على التدخل السريع”.

وفي أيار الماضي اقترحت 14 دولة أوروبية منها ألمانيا وفرنسا تشكيل مثل هذه القوة، التي يمكن أن تزود بالسفن والطائرات، لدعم الحكومات الأجنبية الديمقراطية التي قد تحتاج لمساعدة عاجلة.