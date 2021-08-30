توتنهام يحقق رقماً جديداً في انكلترا والريال يستعيد الصدارة في اسبانيا

استطاع نادي توتنهام اللندني استغلال تعادلات فرق الصدارة ليتقدم خمسة مراكز، ويعتلي فرق الدوري الانكليزي الممتاز بعد فوزه على واتفورد بهدف نظيف، وتعادل كل من وست هام مع كريستال بالاس، وكذلك ليفربول وتشيلسي في مباراة اعتبرت، رغم قلة أهدافها (1-1)، قمة مواجهات هذا الأسبوع في الدوريات الأوروبية الثلاثة الكبرى نظراً للندية العالية التي أظهرها كلا الفريقين، وفي الوقت نفسه مني أرسنال بثالث هزيمة له هذا الموسم، والأثقل بخمسة أهداف نظيفة أمام مضيفه مانشستر سيتي، ليتراجع إلى المركز الأخير في سابقة تاريخية.

وفي ايطاليا استمر فريق يوفنتوس، صاحب الرقم القياسي بعدد ألقاب الدوري، بأدائه المخيب للآمال، فبعد تعادل في الجولة الأولى ها هو يخسر أمام فريق متواضع هو امبولي بهدف دون مقابل، الأمر الذي أحرج إدارة النادي أمام محبيه الذين طالبوا بتعاقدات نوعية قد لا تكون بالإمكان بالنظر إلى ضيق الوقت، والوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه فرق ايطاليا عامة، وفي باقي المواجهات استمر قطبا مدينة ميلانو بعروضهما الجيدة، وكذلك فعل ناديا العاصمة روما.

اسبانياً، عاد ريال مدريد إلى صدارة الدوري بعد تعادل جاره أتلتيكو مدريد أمام منافسه فياريال بهدفين لكل منهما في قمة الجولة الثالثة من الدوري الاسباني، وفوز الملكي بهدف وحيد أمام ريال بيتيس، أما الغريم التقليدي برشلونة فقد شهدت مباراته أمام خيتافي تألقاً للوافد الجديد الهولندي ممفيس ديباي الذي سجل هدفه الثاني مع الفريق لهذا الموسم.

الحصيلة الكاملة

الدوري الانكليزي (الجولة الثالثة)

مانشستر سيتي 5 – 0 أرسنال، أستون فيلا 1 – 1 برينتفورد، برايتون 0 – 2 ايفرتون، نيوكاسل 2 – 2 ساوثامبتون، نورويتش 1 – 2 ليستر سيتي، وست هام 2 – 2 كريستال بالاس، ليفربول 1 – 1 تشيلسي، بيرنلي 1 – 1 ليدز يونايتد، توتنهام 1 – 0 واتفورد، مان يونايتد 1–0 ولفرهامبتون.

الترتيب: 1- توتنهام 9 نقاط 2- وست هام 7 نقاط 3- مانشستر يونايتد 7 نقاط 4- تشيلسي 7 نقاط 5- ليفربول 7 نقاط.

الدوري الايطالي (الجولة الثانية)

ساليرنيتانا 0 – 2 روما، ميلان 4 – 1 كالياري، أودينيزي 3 – 0 فينيتسيا، هيلاس 1 – 3 انتر، أتلانتا 0 – 0 بولونيا، لاتسيو 6 – 1 سبيزيا، فيورنتينا 2 – 1 تورينو، يوفنتوس 0 – 1 امبولي، جنوى 1 – 2 نابولي، ساسولو 0 – 0 سامبدوريا.

الترتيب: 1- لاتسيو 6 نقاط 2- انتر 6 نقاط 3- روما 6 نقاط 4- ميلان 6 نقاط 5- نابولي 6 نقاط.

الدوري الاسباني (الجولة الثالثة)

مايوركا 1 – 0 اسبانيول، فالنسيا 3 – 0 ديبورتيفو ألافيس، سيلتا فيغو 0 – 1 أتلتيك بلباو، ريال سوسيداد 1 – 0 ليفانتي، التشي 1 – 1 اشبيلية، ريال بيتيس 0 – 1 ريال مدريد، برشلونة 2 – 1 خيتافي، قادش 2 – 3 أوساسونا، رايو فاييكانو 4 – 0 غرناطة، أتلتيكو مدريد 2 – 2 فياريال.

الترتيب: 1- ريال مدريد 7 نقاط 2- اشبيلية 7 نقاط 3- فالنسيا 7 نقاط 4- برشلونة 7 نقاط 5- أتلتيكو مدريد 7 نقاط.

أرقام وإحصائيات

– لأول مرة في تاريخ الدوري الانكليزي يتصدر أحد أقطاب مدينة لندن الدوري وهو توتنهام، وفي الوقت نفسه يتذيّل آخر وهو أرسنال دون أية نقطة أو حتى تسجيل هدف.

– اعتلى مايكيل أنطونيو مهاجم وست هام صدارة هدافي الدوري الانكليزي الممتاز بعد تسجيله لرابع أهدافه في مباراة فريقه أمام كريستال بالاس.

– سجل ميلان 4 أهداف أو أكثر في الشوط الأول بإحدى مبارياته في الدوري الايطالي، لأول مرة منذ تشرين الثاني 2011 أمام كييفو، وذلك في مباراته أمام كالياري التي انتهت بفوز ساحق بنتيجة 4-1، والجدير بالذكر أن ميلان توّج بلقب الدوري الايطالي آخر مرة عام 2011.

– واصل خيتافي سلسلته السلبية في مواجهاته ضد برشلونة على أرض كامب نو، فمن بين 17 مباراة له ضد الكتلان على أرضهم، تعادل في 4 مباريات، وخسر 13 مباراة، ولم يفز في أية مباراة.