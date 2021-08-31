تطلق المؤسسة العامة للسينما الفيلم الطويل “الرحلة 17” في عرض خاص وهو من إعداد وإخراج علي اسماعيل الماغوط، سيناريو وحوار حسن مصطفى، وذلك مساء غد الأربعاء في سينما كندي دمر.

وحول الفيلم قال المخرج علي الماغوط “الرحلة ١٧” رحلة سينمائية تمتد لساعة من الزمن تروي أحداثاً واقعية حقيقية حدثت بدايات عام ٢٠١٣ في إحدى الكتائب التابعة للفرقة ١٧ في محافظة الرقة، مجسداً مرحلة هامة من البطولات والتضحيات التي عاشها عناصر هذه الكتيبة بالتعاون مع أهالي المنطقة في فترة الحصار الخانق الذي فرضه الحراك المسلح ذاك العام من خلال سرد درامي ووثائقي.

الفيلم من تمثيل وضاح حلوم، كرم الشعراني، طارق نخلة، رشا ابراهيم، مجد مشرف، ياسر سلمون، مروان خلوف، سامر سفاف، ماهر أحمد، سليمان قطان، عفراء زينو، محمد قصاب، علي اسماعيل ، علاء زهر الدين، يزن ريشاني، نور خلف، معمر مصطفى، محمد دباغ ، نورس ابو علي، علي مياد ابراهيم ، منيب اربيل، علي نعيم ابراهيم، طلال الاغزل والطفلة ماسة نيشة، مدير إدارة الانتاج: مهند ابراهيم، مدير إدارة مالية: حسين الخطيب، مدير إنتاج: وائل يونس، مدير الإضاءة: خليل سلوم، مونتاج: وائل طه، مخرج منفذ: قتيبة غانم، عمليات فنية وتصحيح لون: رؤوف ظاظا، مكساج: مانو، موسيقا: خالد رزق، برومو: صفاء ظاظا، تصميم بوستر: أحمد الشعار، مشرف إضاءة: فراس سعيد و فايز مقشاتي، مهندس صوت: عادل الصباغ، مهندس الديكور و الاكسسوار: أدهم مناوي، ملابس: محمد لوباني، مكياج: مازن صبورة، مساعد مخرج: فراس الحمصي، سكريبت: رهف خضور، كلاكيت: هلا اللحام، فوكس بولر: فراس مغيزل، فوتوغراف و(DIT): تمرس تمرس، كريوغراف: مارييلا خوام.