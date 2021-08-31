المناطق الحرة تحقق 16 مليار ليرة إيرادات في سبعة أشهر

دمشق – كنانة علي

نجحت المؤسسة العامة للمناطق الحرة في تحقيق زيادة في إيراداتها مقارنة بالسنوات السابقة، لتبلغ حتى نهاية الشهر السابع من العام الجاري 16 مليار ليرة سورية.

وأظهرت بيانات المؤسسة أن زيادة الإيرادات خلال سبعة أشهر عن العام الماضي بلغت 6,8 مليارات ليرة سورية عن كامل العام المنصرم 2020، حين حققت المؤسسة يومذاك إيرادات بقيمة 9,2 مليارات ليرة سورية، مع الأخذ بالحسبان أن الزيادة التي حققتها المؤسسة خلال الأشهر السبعة من العام الحالي تزيد عن إيرادات كامل العام الأسبق 2019 بمقدار 11,5 مليار ليرة سورية، بالنظر إلى أن المؤسسة حققت في ذلك العام إيرادات بمقدار 4,5 مليارات ليرة سورية.

وفيما يتعلق بقيمة البضائع والآليات المستوردة إلى المناطق الحرة (حركة البضائع الداخلة) فقد وصلت إلى 33 مليار ليرة سورية خلال نفس الفترة الزمنية، في حين بلغت قيمة البضائع والآليات المصدرة من المناطق الحرة (حركة البضائع الخارجة) سواء إلى داخل القطر للوضع في الاستهلاك المحلي أو إلى خارجه 67.5 مليار ليرة سورية.

كما أشارت المؤسسة إلى أن مديرية الجمارك العامة قد حصّلت رسوماً جمركية جراء وضع البضائع والآليات الموجودة في المناطق الحرة بالاستهلاك المحلي داخل القطر خلال الأشهر السبعة من العام الحالي بلغت 11,6 مليار ليرة سورية، في حين كانت الجمارك قد حصّلت جراء نفس العملية وخلال كامل العام 2020 رسوما بلغت 10,6 مليارات ليرة سورية.

أما عن رأس المال العامل في المناطق الحرة بالقطع الأجنبي فقد بلغ 405 مليون دولار، وهو مبلغ مشغّل من قبل 825 مستثمراً في استثمارات تؤمن فرص العمل لحوالي 5100 عامل.