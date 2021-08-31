تعرض مدرسة في جرمانا للسرقة أكثر من مرة.. وغياب الكاميرات يُصعّب مهمة الجهات المعنية..!.

ريف دمشق – علي حسون

لم تكن سرقة مدرسة الشهيد فايز محمود في جرمانا هي الأولى، إذ سبق وأن تعرضت للسرقة أكثر من مرة، إلا أن المثير للانتباه أن السرقة الأخيرة جاءت قبيل افتتاح المدارس بأيام قليلة، لتبدأ صفحات التواصل الاجتماعي ببث الأخبار والشائعات والتهويل بأن المدرسة لن تستطيع استقبال طلابها في الموعد المحدد لافتتاح المدارس ٥ /٩..!.

يؤكد مدير تربية الريف ماهر فرج أن المديرية مستعدة بكامل جهوزيتها وكافة مدارسها من دون استثناء لاستقبال الطلاب والتلاميذ وفق الموعد المحدد من قبل وزارة التربية.

ولم يخف فرج استغرابه من تصرف مديرة المدرسة بنشر الخبر على صفحات التواصل قبل إعلام المديرية، موضحا أنه تم تكليف مدير المجمع للاطلاع على الواقع وتأمين كل ما يلزم للمدرسة من أجل الانطلاق بالعام الدراسي الجديد .

وأشار فرج إلى تعاون الجهات المعنية وخاصة ناحية جرمانا من أجل الكشف على ملابسات القضية وإلقاء القبض على المجرمين.

من جهته أكد مدير ناحية جرمانا المقدم مناف الرشيد أن الناحية تتابع القضية وقامت بإحضار جميع المشبوهين ومن لديهم أسبقيات بسرقة المدارس والتحقيق معهم ومازالت المتابعة وعملية التحقيق مستمرة من أجل الوصول إلى الجاني .

واعتبر مدير الناحية أن عدم وجود كاميرات بالمدرسة أو بقربها صعب المهمة على عناصر التحقيق، آملا من التربية والجهات المعنية تركيب كاميرات مراقبة في المباني الحكومية ولاسيما المدارس .

والجدير بالذكر أن مدينة جرمانا شهدت في الآونة الاخيرة أكثر من عملية سرقة تم إلقاء القبض على الفاعلين وإحالتهم إلى القضاء أصولا.

يذكر أن مديرة ثانوية “فايز سعيد محمود” في جرمانا ناديا راضية قد نشرت على صفحات التواصل الاجتماعي: سُرق منظم الكهرباء وعدد من الحواسيب وتجهيزات شبكية، وكُسِرَ عدد من الأبواب، وهذا ما قد يؤخر عملية تسجيل الطلاب حتى يتم إصلاح ما انكسر وإعادة ما فقد، ووصل التيار الكهربائي.