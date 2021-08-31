سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام.. ووقفة في البيرة تضامناً معهم

جدّد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال، بينما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثمانية عشر فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة رام الله وبلدات عناتا وأبو ديس في القدس المحتلة ودير استيا في سلفيت وطمون في طوباس وبيت فجار وبيت ساحور في بيت لحم ودورا ومخيم العروب في الخليل واعتقلت ثمانية عشر فلسطينياً.

واعتقلت قوات الاحتلال أمس ثلاثة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

جاء ذلك بينما واصل سبعة أسرى فلسطينيين إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى.

ونُقل عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين قولها في بيان اليوم: إن الأسرى المضربين هم كايد الفسفوس 48 يوماً ومقداد القواسمي 40 يوماً وأحمد حمامرة 32 يوماً وعلاء الأعرج 23 يوماً وهشام أبو هواش 15 يوماً ورايق بشارات 9 أيام وشادي أبو عكر 6 أيام.

وحذرت الهيئة من تدهور الوضع الصحي للأسير أبو هواش الذي يعاني من آلام في مختلف أنحاء جسده ودوار مستمر وعدم القدرة على المشي وبات لا يستطيع النوم من شدة الأوجاع، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عنه وعن جميع الأسرى المضربين عن الطعام.

وفي السياق، نظم مئات الفلسطينيين اليوم وقفة في مدينة البيرة بالضفة الغربية تضامناً مع الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مصدر إعلامي أن المشاركين في الوقفة التي أقيمت أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في البيرة طالبوا بالإفراج الفوري عن الأسرى المرضى وعن الأسيرة أنهار الديك التي ستضع مولودها خلال أيام داخل معتقلات الاحتلال.

وقالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد في كلمة خلال الوقفة: إن الأسيرة الديك عنوان للمرأة الفلسطينية التي تحدّت المحتل وناضلت من أجل الوطن والحرية، مطالبة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية برفع الصوت عالياً في كل المنابر والمحافل من أجل الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عنها حتى تضع مولودها بحرية وليس وهي مكبلة اليدين والقدمين.

من جهته أوضح رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان أن الأسرى يعانون من أوضاع كارثية وخاصة الأسيرة الديك التي ستضع مولودها خلال أيام وهي مقيدة اليدين والقدمين، الأمر الذي يعدً مخالفاً لكل الأعراف والقوانين الدولية ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب ما يتطلب من المجتمع الدولي العمل للإفراج عنها وإنهاء معاناتها.

يذكر أن الأسيرة أنهار الديك 26 عاماً تعدّ الحالة التاسعة التي تضع مولودها داخل معتقلات الاحتلال التي يقبع فيها 43 أسيرة بينهن 11 أماً من بين 4850 أسيراً وأسيرة يعانون ظروف اعتقال قاسية بينهم 600 أسير مريض.