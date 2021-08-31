عدم تسجيل أية حالة نفوق للأسماك جراء تسرب الفيول

اللاذقية – مروان حويجة

كشف مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية الدكتور عبداللطيف علي أنه لم تحصل أية حالة نفوق للأسماك جراء تسرب الفيول لغاية تاريخه، موضحاً أن جميع أسواق السمك مراقبة من خلال لجان تقوم بجولات يومية على هذه الأسواق لمعاينة سلامة الأسماك وضبط أية حالة غير سليمة، وأن هناك قطف لعيّنات من المياه بالتعاون مع الجهات المعنية الاختصاصية ولاسيما مديرية البيئة ومعهد البحوث البحرية .

وأشار علي إلى أن السمكة الملوثة تكون واضحة تماماً من غلاصمها السوداء بالدرجة الأولى، ناهيكم عن تعرضها للتلوث يؤدي إلى نفوقها.