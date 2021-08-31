قسد تختطف 4 مدنيين وتداهم منازل الأهالي وتسرق محتوياتها في الشحيل

واصلت قوات الاحتلال الأمريكي خرقها سيادة الأراضي السورية حيث أدخلت رتلاً محملاً بمعدات ومواد لوجستية لدعم قواعدها في الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي مع العراق.

وذكرت مصادر محلية من ريف اليعربية أن رتلاً مؤلفاً من 24 آلية من شاحنات محملة ومغطاة وناقلات تحمل صناديق ذخيرة وبرادات دخلت الأراضي السورية عبر معبر الوليد وتوجهت إلى مدينة الرميلان 70 كيلومتراً إلى الشرق من مدينة القامشلي بريف الحسكة.

وتدخل قوات الاحتلال الأمريكي بشكل متكرر قوافل من الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولضمان استمرار سرقة النفط والثروات الباطنية السورية بمساعدة ميليشيا “قسد” والمجموعات المسلحة التي تدعمها وتشغلها في المنطقة حيث أدخلت منذ أربعة أيام رتلاً مؤلفاً من 45 آلية من شاحنات وناقلات وبرادات عبر معبر الوليد غير الشرعي.

في الأثناء، داهمت مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا (قسد) المدعومة أمريكياً مدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي وخطفت 4 مدنيين وسرقت مصاغاً ذهبياً وهواتف نقالة ومبالغ نقدية خلال تفتيش منازل الأهالي.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعات مسلحة من الميليشيا طوقت حي الخياسة بمدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي وداهمت عدداً من منازله واختطفت 4 مدنيين واقتادتهم إلى أحد مقراتها القريبة.

وبينت المصادر أن مسلحي الميليشيا وخلال مداهمة منازل المواطنين سرقوا مصاغاً ذهبياً وهواتف نقالة ومبالغ مالية.

وداهمت مجموعات مسلحة من (قسد) أمس منازل المواطنين في قرية الكسار بالريف الشرقي واختطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

إلى ذلك استهدفت فصائل المقاومة الشعبية مقرا تابعا لميليشيا “قسد” المدعومة أمريكيا في قرية أبو حردوب بريف دير الزور.

وذكرت مصادر أهلية أن عناصر من فصائل المقاومة الشعبية استهدفت بقنبلة يدوية مقرا لميليشيا “قسد” في مبنى الزراعة في قرية أبو حردوب بمنطقة الميادين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي ما تسبب بأضرار مادية في المقر ونتيجة الطوق الأمني الذي فرضة الميليشيا حول المكان لم يتسن التأكد من وجود إصابات بين مسلحي الميليشيا.