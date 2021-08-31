وجوه جديدة في بطولة الجمهورية للبلياردو والزيبق بطلاً

أحرز لاعب نادي الجيش أزهر الزيبق لقب بطولة الجمهورية للبلياردو لـ9 كرات بعد فوزه في المباراة النهائية على لاعب حلب حسن جريخ بنتيجة 7/4 في البطولة التي اختُتمت منافساتها مساء أمس في صالة الفيحاء بدمشق وشارك فيها 42 لاعباً مثلوا عشر محافظات وأربع هيئات هي (دمشق وريف دمشق والقنيطرة واللاذقية ودرعا والسويداء وطرطوس وحلب وحمص والرقة وهيئات الجيش والمحافظة والطلبة والشرطة).

وكان أزهر الزيبق قد أزاح في طريقه للمباراة النهائية بطل سورية المخضرم باسم العبود (الذي توّج باللقب لخمسة مواسم متتالية) بعد مباراة جاءت قمة في الندية واعتبرت الأقوى في البطولة.

رئيسُ اتحاد ألعاب البلياردو والبولينغ ميشيل خوري بيّن لـ”البعث” أن البطولة كانت متميزة تنظيمياً وشهدت مستوى جيداً من قبل كافة اللاعبين، وخاصة بوجود هذا العدد الكبير من المشاركين، مشيراً إلى أن ظهور وجوه جديدة في البطولة هو السمة الأبرز، فالبطل أزهر نال اللقب للمرة الأولى بتاريخه، كما برز اسم إيهاب الفقيه الذي يلعب للمرة الأولى في البطولة ونجح بالوصول للمربع الذهبي، والمفاجأة تمثلت بوصول لاعب الشباب يوسف بديوي للمركز الثالث (مكرر)، وهذا دليل على أن اللعبة ما زالت تزخر باللاعبين الجيدين، وسيعمل اتحاد اللعبة في المستقبل لانتقاء العناصر الجيدة لضمّهم لصفوف المنتخب الوطني.

وكشف خوري أن الاتحاد لن يتوقف عند هذه البطولة، فهو يقيم حالياً بطولة الجمهورية للناشئين لـ9 كرات ويشارك فيها عدد كبير من اللاعبين من تسع محافظات وهيئتي الجيش والطلبة.

عماد درويش