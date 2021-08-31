632 مسكن شاغر في منطقتي “المعصرانية” و”سوق الجمعة” في حلب

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حلب – معن الغادري

أوضحت مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان في حلب المهندسة ميادة التنجي أنه بإمكان المكتتبين على المشاريع السكنية التي تنفذها المؤسسة “مشروع السكن الشبابي في منطقة الأشرفية – ومشروع الادخار السكني في منطقة شمال الأشرفية والشيخ مقصود – ومشروع البرنامج الحكومي للإسكان – ومشروع الإدخار السكني” نقل اكتتابهم إلى منطقتي المعصرانية وسوق الجمعة.

وبينت المهندسة التنجي أن المؤسسة أقرت خطة عمل تتضمن تخصيص 1132 شقة سكنية منها 500 للسكن العمالي والبقية لمن يرغب من المكتتبين في باقي المشاريع المقررة، مشيرة الى توفر 632 مسكن شاغر في المنطقتين وفق المساحات المتوفرة للتخصيص، مضيفة أنه بإمكان المكتتبين المسددين لالتزاماتهم المالية الراغبين في التخصيص بإحدى هذه المساكن، مراجعة فرع المؤسسة وتقديم طلب خطي خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور الإعلان، وسيتم قبول 632 طلباً من المتقدمين مرتبة أسماؤهم حسب الفئة وتسلسل الرقم المصرفي والمساحة المحددة بالطلبات ولكل منطقة على حدة، آخذين بعين الاعتبار المتأخرين عن سداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم.

وبينت التنجي أن قبول الطلبات يكون أولاً للمكتتبين على مشروع السكن الشبابي، يليه مشاريع الادخار السكني في منطقة شمال الأشرفية والشيخ مقصود، والبرنامج الحكومي للإسكان والإدخار السكني بموجب القرار الوزاري رقم 407 لعام “2019” حسب الترتيب المذكور .