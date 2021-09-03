أول شريحة لحم بطابعة ثلاثية الأبعاد

نجح فريق من علماء يابانيون في صنع أول شريحة لحم من بقر الواجيو بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد داخل المختبر، استخدم العلماء من جامعة أوساكا اليابانية الخلايا الجذعية التي أخذوها من أبقار الواجيو، ثم شرعوا في إنشاء بنية ذات خصائص رخامية تتواجد في لحوم أبقار الواجيو.

ومن خلال عزل خلايا لحم البقر، نظم العلماء اليابانيين كيفية تكديس العضلات والأوعية الدموية والدهون، ثم شكلوا هذه الأنسجة على شكل شريحة لحم باستخدام تقنية تسمى الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد، حيث يمكن وضع هياكل الخلايا في طبقات لتشبه الأنسجة الحقيقية في الكائنات الحية.

ويعتقد العلماء في جامعة أوساكا اليابانية أن الخطوة ستساعد بالمستقبل في توفير قطع منتجة على نطاق واسع ومنتجة بشكل مستدام من اللحوم المستزرعة، والتي تشبه إلى حد كبير اللحوم الأصلية.

ويقول ميتشيا ماتسوساكي، وهو أحد المشاركين في الدراسة: “من خلال تحسين هذه التكنولوجيا، سيكون من الممكن ليس فقط إعادة إنتاج تركيبات اللحوم المعقدة، مثل الرخام الجميل (ساشي) من لحم واجيو، ولكن أيضا إجراء تعديلات طفيفة على مكونات الدهون والعضلات”.

كما يرى ماتسوساكي أنه: “مع تطبيق هذه التعديلات، قد يتمكن العملاء في يوم ما من طلب قطع من اللحم مع كمية الدهون التي يرغبون فيها، والمصممة خصيصا لتناسب أذواقهم واهتماماتهم الصحية”، وتكون تلك أول قطعة من لحم بقر الواجيو تتم طباعتها ثلاثية الأبعاد.