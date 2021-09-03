ضمّ محمية الشوح والأرز إلى إدارة واحدة لحمايتها من الحرائق

اللاذقية- نورا جولاق

تستكمل دائرة الحراج في مديرية زراعة اللاذقية إجراءات ضمّ محمية الشوح والأرز في صلنفة تحت إدارة واحدة، وذلك بهدف توحيد القرارات القانونية والإدارية لحمايتها من أخطار الحرائق.

وذكر المهندس باسم دوبا رئيس دائرة الحراج أن مقترح ضمّ المحمية يعمل عليه منذ ستة أشهر، لافتاً إلى أنّ المحمية تمتد ضمن الحدود الإدارية لمحافظتي اللاذقية وحماة، وتقع مسؤولية حمايتها على عاتق مديرية الزراعة باللاذقية والهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بحماة.

واعتبر دوبا أن دراسة أسباب الحريق في العام الماضي وكيفية معالجته بشكل فردي من كل جهة، بعيداً عن التنسيق والتعاون، دفعت الوزارة لهذا القرار بضمّ المحمية لإدارة واحدة لتسهيل حمايتها ورصد أي ضرر قد يلحق بها والمحافظة عليها.

من جهته أوضح المهندس يفظان معروف مشرف محمية الشوح والأرز أن المحمية تحتاج إلى الدعم اللوجستي والفني بشكل كبير كشاخصات تعريفية وتحذيرية، كما ينقصها معدات فنية كسيارات خدمة حقلية ومعدات إدارية وفنية كمناظير مراقبة متطورة ومحطة أرصاد جوية ومحطة لاسلكي ودراجات نارية للخفراء الحراجيين نظراً لوعورة المنطقة.

يُذكر أن محمية الشوح والأرز محمية بيئية حراجية مساحتها ١٣٥٠ هكتاراً، وتتألف من سفحين غربي يتبع لمحافظة اللاذقية وشرقي تابع لمحافظة حماة.