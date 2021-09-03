طائرة هليكوبتر مصغرة لرحلات المريخ

ابتكرت الصين نموذجاً أولياً لطائرة هليكوبتر صغيرة تقوم بأعمال الاستطلاع في رحلات مستقبلية لكوكب المريخ في أعقاب الهبوط التاريخي لمسبار آلي على سطح الكوكب الأحمر قبل بضعة أشهر، حسبما ذكره المركز الوطني الصيني لعلوم الفضاء.

وتُظهر صورة نشرها المركز على موقعه الرسمي أن النموذج المصغر يشبه في شكله الهليكوبتر الآلية «إنجنيويتي» التي طوّرتها إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) لرحلة مركبتها الفضائية «برسيفيرنس» التي تنظمها هذا العام.

وقال المركز إن الهليكوبتر ستكون أداة لمتابعة الاستكشافات الفضائية الصينية على كوكب المريخ، ولم يورد مزيداً من التفاصيل. وأنزلت الصين مسباراً على المريخ في أيار في أول بعثة لها على الكوكب لتصبح ثاني دولة بعد الولايات المتحدة تقوم بذلك. وهبطت مركبة «برسيفيرنس» الفضائية التابعة لناسا على الكوكب في شباط.

وقامت الهليكوبتر «إنجنيويتي» بأولى رحلاتها من مركبة ناسا في نيسان وحلقت على ارتفاع ثلاثة أمتار عن السطح، في أول تطوير بشري ناجح لطائرة تحلق خارج نطاق كوكب الأرض.