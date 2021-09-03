متحف يعرض ملاعق بتصميمات من القرن الـ18

يعرض متحف في بلدة نيتفا غرب روسيا أكثر من 5 آلاف معلقة من 80 دولة، يتم تزيينها بشكل مزخرف وفق تصميم يعود إلى القرن الثامن عشر. وتم تطوير تصميم المعالق في بداية القرن التاسع عشر وبدأ تصنيعها من الألمنيوم الذي كان مادة مرغوبة في ذلك الوقت وكان أغلى من الذهب.

لقد صنعت أولى أدوات مائدة الطعام على يد صائغ للإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث، الذي كانت عائلته تستعمل ملاعق الألمنيوم بكل فخر، بينما كان رجال البلاط الذين ينظرون إليهم بحسد يستعملون ملاعق فضية ومطلية بالذهب.

ويعتقد أن الملعقة ظهرت منذ آلاف السنين، عندما بدأ الإنسان يبحث عن أدوات لتناول السائل الساخن، وكانت النماذج الأولية عبارة عن صدف البحر وأنصاف المكسرات وغيرها، ويرجع تاريخ أقدم الملاعق إلى القرن السابع والتاسع الميلاديين، وهي تختلف عن نظيراتها الحديثة، إذ كانت مسطحة ولها مقبض قصير له ثقب، وعلى المقبض صور حيوانات كان الناس يعبدونها.

ولقد تبرع زوار المتحف الذي افتتح سنة 2003 بمعظم المعروضات كهدايا، وهناك يمكن للزوار التعرف على التقنية المستعملة للإنتاج، ويزور المعرض حوالي 15 الف سائح سنويا.

ومن بين الشروط الأخرى، على الزوار حجز موعد مسبق لضمان تلبية متطلبات التباعد الاجتماعي في المتحف، الذي تبلغ مساحته 60 ألف قدم مربع، فيما قال مسؤولو المتحف إنه يخطط للتوسع في المزيد من المواقع قريبا، وأولها موقع أمريكي ثان في أوستن بولاية تكساس.