محطات سيلفي للتصوير بأمان

ابتكرت متنزهات وحدائق طبيعية في الولايات المتحدة طريقة جديدة للحد من الحوادث المميتة وتخفيف حالات الاكتظاظ التي تشهدها الحدائق، ولاسيما حديقة Rches National park (حديقة الأقواس الوطنية) وهو المتنزه الوطني في ولاية يوتا، حيث نشرت المتنزهات لافتات خشبية تحدد مواقع معينة لمساعدة محبي التقاط الصور الذاتية على اختيار الأماكن المناسبة بعيدا عن تعريضهم للخطر.

واضطر المتنزه إلى إغلاق بوابته أكثر من 120 مرة هذا الصيف وحده بسبب امتلاء مواقف السيارات، مما خلق خطرا على سلامة سيارات الطوارئ، كما وصل متنزه يلوستون الوطني إلى مليون زائر في تموز لأول مرة في تاريخه، ومع زيادة الزائرين شهدت الحدائق سلوك المتهور من الزائرين.

وفكر مسؤولو الحدائق في تحديد أماكن معينة لالتقاط الصورة التذكارية وللحد من حوادث التكدس الخطرة، وأطلقوا عليها مشروع “محطات السيلفي”، حيث يقوم على توزيع لافتات خشبية رخيصة الكلفة وسهلة التركيب، تساعد في تعزيز السلامة العامة وتوجيه الزوار لمواقع محددة للوقوف والتقاط صور رائعة بخلفية من المناظر الطبيعية.

وأشرف توم هازلتون، الذي يقود نظام مقاطعة أيوا، على تركيب أكثر من مائة محطة سيلفي في ولايته، ويقول إنها لافتات لطيفة ومتينة مصنوعة من خشب الأرز، وهي لا تحتاج للكثير من الصيانة، ولا تزيد كلفتها عن 90 دولاراً”.

وأضاف: إن اللافتات التي انتشرت أيضاً في ولايتي ويسكونسن ومينيسوتا، توفر مكاناً ملائماً لتثبيت الهاتف أو الكاميرا أثناء التقاط الصور، كما تحمل معلومات مهمة وتاريخية حول الموقع.

كما أن هناك تكتيك آخر لتقليل الضغط على المتنزهات وهو تقليص عدد الزوار المسموح لهم بدخولها في المقام الأول، وتشرف National Park Service على ما مجموعه 423 مكانا محميا تشمل الشواطئ الوطنية وشواطئ البحيرات الوطنية والآثار الوطنية، من بين أمور أخرى. وتتطلب الأماكن الشهيرة مثل قمة Haleakala في Maui أو Muir Woods في كاليفورنيا مواضع دخول محددة الوقت.