مشرد يعيش في كهف منذ بداية جائحة كورونا

بدأ رجل يعرف باسم “اوهي” العيش في كهف بالقرب من منازل أصحاب المنازل الأثرياء في Mount Drury Reserve في بلدة شاطئ نيوزيلندا Mount Maunganui في أوائل عام 2020، وقال أوهي إنه بينما يبدو منزله في الكهف قاتما، إلا أنه كان مجرد مكان للبقاء دافئا وآمنا من فيروس كورونا، مضيفا: “هناك الكثير من الناس في العالم اليوم أسوأ حالا مني.. من أنا لأشتكي؟

ويبدو منزله واضح أيضا للأشخاص الذين يمشون من وإلى شاطئ Mount Maunganui الشهير عالميا – الذي يبعد حوالي 200 متر، وتم تصنيفه كأفضل شاطئ في نيوزيلندا، وقد تم إدراجه ضمن أفضل 25 شاطئا في العالم، وقال أوهي: “إنهم جميعا من أصحاب الملايين هنا، إنهم يفضلون إخراجي من هنا، السكان المحليين عقدوا اجتماعا لنقلي”. وانتقل أوحي إلى الكهف عندما “انتقل” من العيش في حديقة محلية أرادت السلطات “تنظيفها” في بداية الوباء، حيث يقول: “لا يوجد سكن” وكانت الصخرة هي المكان الوحيد الذي يمكن أن يجد فيه “مأوى”.

ومن جانبها قالت لورا وود، من مؤسسة أندر ذا ستارز الخيرية للمشردين: “إنه كان هناك القليل جدًا من المتاح للمشردين للعثور على مأوى في نيوزيلندا في عام 2021 جزئيا بسبب الوباء”.