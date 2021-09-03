٤٥٠ ألف طالب وطالبة يفتتحون العام الدراسي في حماة

حماة- ذكاء أسعد

يتوجّه أكثر من 450 ألف طالب وطالبة بعد يومين إلى المدارس، وذلك بعد أن أنهت مديرية التربية في حماة كافة التحضيرات والإجراءات المتعلقة ببدء العام الدراسي الجديد، حيث وضعت كل إمكانياتها لعودة آمنة ومدروسة من خلال تأمين الكوادر الإدارية والتعليمية المناسبة بهدف الحصول على مخرجات تعليمية جيدة.

واستعرض يحيى عبد الغني منجد مدير التربية الإجراءات المتخذة لحسن سير العملية الدراسية لهذا العام، إذ تمّ إنجاز التشكيلات الإدارية والصفية لكافة المناطق التربوية، والانتهاء من تعيين الدفعة الأولى والثانية من مسابقة الفئة الأولى، ووضع منصات تربوية في المنطقة الوسطى ليتمّ تسجيل الدروس التعليمية عبر شبكة الوزارة، والتوجّه للإدارات لتجهيز المدارس وتنظيفها وتعقيمها قبل بدء العام بيوم واحد لاستقبال التلاميذ، والتعميم على هذه الإدارات بضرورة الاحتفال اللائق بقدوم العام الدراسي في اليوم الأول، وخاصة للحلقة الأولى، تزامناً مع توزيع الكتب المدرسية.

وأكد منجد على تطبيق البروتوكول الصحي في المدارس من خلال فرز مشرفين صحيين لمتابعة الحالة الصحية للتلاميذ والمعلمين ورفع تقارير صحية للصحة المدرسية بهذا الشأن، إضافة إلى متابعة أعمال النظافة والتعقيم في المدرسة بشكل يومي.