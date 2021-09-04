04, أيلول, 2021 - 1:56 مساءً

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

العثور على خاتم مفقود منذ 25 عاماً

الصفحة الاخيرة صحيفة البعث    0

تسبب انفجار أحد الأنابيب بمنزل زوجين في ألبرتا بكندا بالعثور على خاتم مفقود منذ 25 عاماً، وبينما كان روب وشانون بابي يزوران أقارب انتقلوا إلى حي ميدسين هات بمقاطعة ألبرتا لاحظا وجود تسريب في أحد الأنابيبووفق روب فإنه تفحص برفقة صاحب المنزل سبب التسرب إلا أن انفجارا بأحد الأنابيب حدث فجأة، وأضاف روب: “نظرت لداخل الأنبوب فشاهدت خاتماً، أمسكت بمفك والتقطته“.

والخاتم الذي تمّ العثور عليه من الذهب عيار 10 قيراط، ويعود لحفيد مالكي المنزل والذي كان يقيم فيه قبل سنوات، وتعرّف أصحاب المنزل على الخاتم المفقود، إذ سبق لزوجة حفيدهما أن أضاعته بعد خطوبتها ونشرت صوراً له في مجموعة “واتساب” خاصة بأفراد العائلة.

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