الموافقة على مشروع لتأمين الاحتياجات المائية من التوضعات البازلتية للمناطق الشرقية والشمالية للسويداء

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة التصديق على العقد المبرم بين وزارة الموارد المائية والشركة العامة للدراسات الهندسية لتنفيذ مشروع تقديم الدراسة التصميمية لتأمين الاحتياجات المائية من التوضعات البازلتية للمناطق الشرقية والشمالية لمحافظة السويداء بهدف تأمين الاحتياجات المائية للمحافظة.

وأوضح مدير الموارد المائية بالسويداء محمود ملي في تصريح لمندوب سانا أن المشروع حيوي واستراتيجي كونه يؤمن الاحتياجات المائية للمنطقة الشمالية والشمالية الشرقية والشرقية من المحافظة لعام 2050 حيث يتضمن حفر مجموعة آبار في منطقة صبة اللجاة البازلتية للاستفادة من مياه حويضة اللجاة الجوفية مع تنفيذ خزانات ومحطات ضخ وخطوط جر لإيصال المياه إلى الريف الشمالي وصولاً إلى قرية الصورة الكبيرة وإلى الريف الشمالي الشرقي والشرقي وصولاً إلى قرية المشنف بحيث يؤمن مياه الشرب لكل القرى التي يغذيها الخط والتي تعاني قلة الموارد المائية.

وأشار ملي إلى أن الدراسة التصميمية للمشروع تشمل حفر آبار تجريبية ودراسة حويضة اللجاة ومعطائيتها وبناء على النتائج يتم استكمال الدراسات من حيث مواضع الخزانات ومحطات الضخ وخطوط الجر.

من جهته أوضح مدير الدراسات والتصاميم في المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويداء المهندس شفيق خير الدين أن الرؤية والدراسة الأولية للمشروع الذي يروي نحو 50 تجمعاً سكانياً بمياه الشرب تتطلب حفر 26 بئراً لإرواء المنطقة الشمالية الشرقية والشرقية التي تشمل ناحية شقا والقرى المحيطة وناحية المشنف والقرى المحيطة عبر خطوط جر ومجموعة محطات ضخ متتابعة إضافة إلى تغذية المنطقة الشمالية بخط آخر وصولاً إلى الصورة الكبيرة.