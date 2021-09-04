تعقيم الهاتف يحمي من الأمراض الفيروسية

أصبح الموبايل أو الهاتف الذكي الصديق الذي يرافقنا في جميع مواقفنا اليومية سواء في المنزل أو العمل أو في المواصلات وحتى في دورات المياه مما يجعل منه مخزناً للبكتيريا والفيروسات الخطيرة.

وعلى الرغم من أن الدراسات أثبتت أن الفيروسات لا يمكنها البقاء على قيد الحياة إلا لمدة ثلاثة أيام كحد أقصى على الأسطح المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والبلاستيك، إلا وأن ذلك قد يكون سبباً للإصابة بأمراض خطيرة وذلك بحسب مجلة شتيرن.

وأشار الخبراء بأن الجراثيم تبقى على سطح الجهاز ما لم ينظف بطريقة صحيحة وفعالة وبشكل مستمر، لذلك ينصح بتعقيم الموبايل باستمرار وعلى مدار اليوم لتفادي الاصابة بالأمراض، ومن أخطر تلك الفيروسات هو فيروس كورونا لأنه سريع الانتشار.