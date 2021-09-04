حكام الكرة على أهبة الاستعداد ووعود بإنهاء ” الواسطة”

ناصر النجار

أصدر اتحاد كرة القدم قراراً بإعادة تشكيل لجنة الحكام الرئيسية برئاسة العقيد زكريا قناة نائب رئيس الاتحاد ونزار رباط كنائب رئيس اللجنة وعضوية العميد فايز الباشا ومحسن بسمة ومحمد كوسا وسليمان أبو علو وخالد دلو وعبد الرحمن رشو وموسى حسن.

نائب رئيس اللجنة نزار رباط أكد لـ “البعث” أن الحكام في واجهة الدوري الكروي دائما، مبينا أن مهمة اللجنة صعبة من صعوبة الموقع والمساحة الذي يحتله التحكيم كعنصر فاعل ومهم في كل المسابقات المحلية والخارجية، مضيفا: نحن مع المجموعة بأكملها سنخدم هذا المفصل الحيوي بإخلاص وشرف ولدينا كل استعداد للتعاون مع أي شخص في سبيل الارتقاء بالمستوى التحكيمي سواء كنا داخل المنظومة أم خارجها.

وكشف رباط أن الاستعداد للموسم الكروي تضمن محاضرات عديدة للحكام عبر الأون لاين، واختبارات صارمة رسب من خلالها أربعين حكماً، وأن صعوبة الاختبارات جاءت من صعوبة الموسم الذي يتوقع أن يشهد منافسة قوية على القمة وعلى الهبوط وخصوصاً أن الهابطين هذا الموسم أربعة فرق.

واشار رباط إلى أن رسوب الحكام كان مفيداً لهم ليستعيدوا جاهزيتهم الفنية والبدنية وسنعيد الاختبارات مرة أخرى قبل استئناف الدوري ولن يدخل الأسرة التحكيمية إلا الحكم الأفضل والجاهز بكل المقاييس.

وعن الواقع الحالي أوضح نائب رئيس اللجنة المختصة: وزعنا الحكام إلى فئتين، الأولى تضم النخبة وسيكون عليها التعويل بقيادة مباريات الدوري الممتاز والمباريات المهمة بباقي الدرجات والفئات، والثانية ستقود بقية المباريات، والحكم المقصر من الفئة الأولى سيهبط إلى الثانية والعكس صحيح، ولن نخوض تجارب مع الحكام، فهذا الموسم صعب ولا مكان فيه لتجربة أي حكم، فمن يثبت وجوده ستكون له الأفضلية، وليس لدينا حكم مدعوم أو مقرب، ولا واسطة في عملنا، ما يهمنا نجاح الدوري والارتقاء بالتحكيم وإعطاء الفرق حقها الكامل.

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وبالنسبة لموضوع التجهيزات قال رباط: التجهيزات الرياضية وصلت من الشركة الراعية وسيتم توزيعها على الحكام، وما زالت الصعوبات قائمة في التجهيزات الإلكترونية وقد يتم تأمينها قريباً، ونعمل على رفع أجور الحكام ونلمس تعاون من رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا في هذا الخصوص.