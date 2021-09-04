درعا.. الجهات المختصة تستكمل التجهيزات اللوجستية لخروج آخر المسلحين الرافضين للتسوية

درعا – دعاء الرفاعي:

في إطار الجهود التي تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار لربوع محافظة درعا، تواصل الجهات المختصة في درعا استكمال جميع التجهيزات اللوجستية اللازمة لخروج دفعة أخيرة من المسلحين الرافضين لاتفاق التسوية من أحياء درعا البلد باتجاه شمال سورية بناء على رغبة تلك المجموعات المتحصنة في أحياء درعا البلد في مغادرة الحي منه إلى تركيا أو الأردن.

واليوم تم تجهيز عدد كبير من الحافلات تجاوز عددها 40 حافلة كبيرة، إضافة لإزالة عدد من السواتر والحواجز الترابية والاسمنتية في منطقة الجمرك القديم لنقل مسلحين رافضين للتسوية مع عائلاتهم من داخل درعا البلد باتجاه شمال سورية.

ولكن تستمر تلك المجموعات مع ما يسمى اللجنة المركزية بتعنتها ورفضها تطبيق بنود الاتفاق والإخلال به وعدم تنفيذ الشروط التي قبلت بها سابقاً وفي مقدمتها تسليم الأسلحة الخفيفة والمتوسطة للجيش العربي السوري في حين تم فتح مركز لتسوية أوضاع المطلوبين والمسلحين والمتخلفين عن خدمة العلم وتسليم السلاح في حي الأربعين بدرعا البلد.