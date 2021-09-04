زاخاروفا: الولايات المتحدة تنوي الانتقام لفشلها في أفغانستان

سخرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من تصريحات الإدارة الأمريكية حول نيتها الانتقام لمقتل جنود أمريكيين في تفجيرات استهدفت مطار كابل في آب الماضي.

ونقلت وكالة نوفوستي عن زاخاروفا قولها: “لقد سمعنا تصريحات من واشنطن بأنهم سينتقمون لما حدث حول مطار كابل ويجب التذكير أن الولايات المتحدة كانت في أفغانستان بمهمة انتقامية نفذتها لمدة 20 عاماً وهي الآن تريد أن تنتقم لفشل مهمتها الانتقامية السابقة”.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت مقتل 13 جندياً أمريكياً إضافة إلى أكثر من 90 أفغانياً في تفجيرات تبناها تنظيم (داعش) الإرهابي استهدفت محيط مطار كابل نهاية شهر آب الماضي.

من جهة أخرى أكدت زاخاروفا أن العشرات من موظفي السفارات الأجنبية في روسيا مولوا ورعوا مشاريع المعارض ألكسي نافالني.

وقالت زاخاروفا: “إن المخطط كان على النحو التالي، استأجرت سفارات أجنبية في روسيا مواطنين روسيين للعمل ودفعت لهم المال ثم قاموا بتحويل الأموال إلى الهياكل ذات الصلة وهذه السفارات في البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة وألمانيا وكندا وفرنسا وإسبانيا ودول الناتو الأخرى”.

وكانت لجنة حماية المصالح الوطنية في روسيا نشرت تحقيقاً على موقعها الإلكتروني أشارت فيه إلى أن مشاريع نافالني تتلقى دعماً مالياً من موظفي السفارات الأجنبية.