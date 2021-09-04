وصول أول رحلة طيران سورية خارجية من “يرفان” إلى مطار حلب الدولي 

حلب – معن الغادري

شهد مطار حلب الدولي مساء اليوم أول رحلة طيران سورّية خارجية منتظمة قادمةً من العاصمة الأرمينية ” يرفان ” إيذاناً بعودة حركة النقل الجوي بين البلدين الصديقين ، بحضور محافظ حلب حسين دياب، وأمين فرع الحزب احمد منصور ، ومدير المؤسسة العامة للطيران المدني السوري المهندس باسم منصور، وسفير أرمينيا بدمشق “”والسفير السوري في أرمينيا ” محمد حاج ابراهيم ” وعضو المكتب التنفيذي بمجلس المحافظة علاء الدين مؤذن ومطران ابرشية حلب وتوابعها للارمن الأرثوذكس ” ماسيس زوبويان” .

وأكد المحافظ دياب أن مطار حلب الدولي بدأ يستأنف نشاطه بعد أن توقف سنوات طويلة نتيجة استهدافه من قبل العصابات الإرهابية المجرمة ، حيث عاث فيه الإرهابيون فيه فساداً وتخريباً ، مؤكداً أن إرادة الحياة كانت أكبر وأقوى من الإرهاب ،وأن الجيش العربي السوري استطاع تحرير حلب وتطهيرها من الإرهاب ، وقد عمل الجيش الخدمي على الفور بمشاريع التأهيل والترميم في كل الساحات والميادين ، وكان لمطار حلب الدولي نصيبٌ وافرٌ من الاهتمام الحكومي ليعود إلى الحياة من جديد ، بموازاة افتتاح طريق حلب دمشق الدولي ليشكلا معاً ، شرياناً اقتصادياً وسياحياً جديداً ، ينهض بالحياة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية في سورية بشكل عام.. وحلب عاصمة الاقتصاد السوري بشكل خاص .

ولفت محافظ حلب إلى أن هذا الحدث يعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون بين الشعبين الصديقين في أرمينيا وسورية، ويشكل خطوة جديدة في طريق عودة المطار إلى الحياة ، بعد العديد من الرحلات الجوية التي تساهم في تخديم المسافرين من وإلى حلب … وإلى وجهات دولية متعددة .

من جانبه لفت أمين فرع الحزب إلى أهمية عودة مطار حلب الدولي إلى الرحلات والخدمات الجوية الدولية بعد توقفه سنوات طويلة نتيجة الأعمال الإرهابية المسلحة، مؤكداً أن عودة الحياة إلى المطار يعكس حقيقة الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري على الإرهاب، واستعادة حلب لمكانتها الاقتصادية والسياسية والتاريخية .

وعبر السفير السوري في أرمينيا عن سعادته بهذا اليوم الذي يسجل خطوة هامة لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، ويساهم في زيادة الحركة الاقتصادية والسياحية إلى جانب تكريس العلاقات الاجتماعية المتجذرة بين الشعبين.

من جانبه أشار مدير المؤسسة العامة للطيران المدني السوري المهندس باسم منصور أن بدء الرحلات الجوية بين سورية و أرمينيا يأتي في سياق اتفاقية النقل الجوي التي تم توقيعها بين البلدين مؤخراً لتكريس التعاون المشترك ، مبيناً أهمية هذه الخطوة نظراً لوجود جالية سورية كبيرة في أرمينيا وتفعيل العلاقات التجارية بين البلدين والشعبين الصديقين .