استشهاد 15 عنصر من  الشرطة والجيش العراقي في كركوك ونينوى

أفادت وسائل إعلام العراقية نقلا عن مصدر أمني استشهد 12 وإصابة 7 من الشرطة الاتحادية بتعرّض قوة من عناصر “داعش” على نقاط للشرطة الاتحادية بأطراف ناحية الرشاد بمحافظة كركوك العراقية، وقال المصدر إن التعّرض تمّ بأسلحة متوسطة وخفيفة. وذكرت المصادر أن من بين من بين الشهداء ضابط برتبة نقيب في الشرطة الاتحادية كان مصاباً وتوفي في المستشفى.

وأكّد أن الهجوم المسلّح نفذ بتفجير عبوتين على القوى الساندة المتحركة لدعم القوات الامنية.

وأشارت المصادر الإعلامية إلى أنه تمّ “إحباط هجوم لداعش في شرق صلاح الدين عند موقع لقوات الحشد الشعبي”.

وفي وقت سابق، تمكّنت القوات العراقية من اعتقال الناقل الرئيسي للأسلحة والأعتدة إلى تنظيم “داعش” في كركوك وصلاح الدين.

كذلك، أَعلن مصدر أمنيّ عراقي استشهاد 3 من أفراد الجيش العراقي في هجوم لداعش على نقطة أمنية في قضاء مخمور بالموصل.

وذكر المصادر أن قوة من الفرقة 14 في الجيش العراقي، تعرضت الأحد إلى هجوم مسلح من قبل عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في قضاء مخمور بمحافظة نينوى.

وأضاف، أن الهجوم الذي شن على نقطة تفتيش في قرية (لاكجة)، أودى بحياة ثلاثة جنود وجرح آخر.