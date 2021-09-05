المدارس تستقبل طلابها.. “البعث” ترصد استعدادات مديريات التربية لعام دراسي جديد

محافظات – البعث

رسم أكثر من 3,6 ملايين طالب وتلميذ لوحة جميلة زينت باحات المدارس في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، إذ توجهوا إلى مدارسهم يرافقهم نحو 300 ألف مدرس ومعلم.

“البعث” رصدت استعدادات مديريات التربية لاستقبال الطلبة القدامى والجدد في هذا اليوم الجميل، حيث أكد مدير التربية في محافظة ريف دمشق، ماهر كمال فرج، أن جميع مدارس المحافظة على أهبة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، فقد أنهت المديرية ترميم وصيانة 11 مدرسة في مختلف مناطق المحافظة إضافة إلى إحداث ثانوية جديدة للمتفوقين في جديدة عرطوز، وتأمين مستلزماتها لتكون جميعها جاهزة للدخول في الخدمة في هذا اليوم.

وأشار فرج إلى أن عدد الأبنية المدرسية الداخلة في الخدمة على مستوى المحافظة 1349 بناء تشمل التعليم العام والخاص، لافتاً إلى أنه تم خلال العطلة الصيفية العمل على بناء القدرات البشرية وإعادة تأهيلها وفق الاحتياجات والمتطلبات الميدانية، حيث تم تنفيذ العديد من الدورات الخاصة بتأهيل الأطر التعلمية والتدريسية، وصقل خبراتهم، وكذلك تم تنفيذ دورات لتدريب المعلمين الوكلاء المثبتين، ودورات لمعلمي الفئة ب، كما تم تدريب المدرسين على استخدام الوسائل التعليمية الحديثة، وتم توزيع كميات كبيرة من مختلف الوسائل التعليمة على المدارس جميعها، إضافة لتنفيذ دورات مهارات الحياة للأطر التدريسية والتلاميذ في وقت سابق، منوهاً إلى البدء بتسليم الكتب للمدارس بنسبة إنجاز 80% حيث سيوزع نحو /5.5/ مليون كتاب لمدارس المحافظة جميعها.

وعن الإجراءات المتخذة في ظل الموجة الرابعة من الجائحة، أوضح مدير التربية أن البرتوكول الصحي الموضوع من قبل وزارة التربية والمطبق منذ عامين يعتبر أنموذجاً يحتذى به عالمياً، وقد توجهت وزارة التربية إلى تقديم اللقاح مجاناً لجميع الأطر التعليمية والتدريسية العاملة ضمن المدارس كمرحلة أولى، مشيراً إلى أنه يتم العمل على تعقيم جميع الأبنية المدرسية بالتعاون مع محافظة ريف دمشق والمنظمات والفعاليات المجتمعية.

في دمشق، لم يكلف مدير التربية سليمان يونس “خاطره” بتكليف أحد المعنيين في المديرية لتزويدنا بالتحضيرات والاستعدادات، إذ راسلناه أكثر من مرة لكنه لم يرد على اتصالنا ورسائلنا.

وفي إدلب، توجه ما يقارب 6000 من المرحلة الأولى، موزعة ضمن ثلاثة مجمعات تربوية (خان شيخون، المعرة سنجار، سراقب أبو الظهور) في 72 مدرسة. حيث جهزت المديرية العديد من المدارس بناء على طلب مقدم من أهالي خان شيخون العائدين إلى منازلهم بعد تحريرها من رجس الإرهاب بفضل الجيش العربي السوري وذلك بإعادة تأهيل وترميم كامل لعشر مدارس في مناطق الريف المحرر وتقديم كل ما يلزم من فرش وأثاث للمدرسة، ومقاعد دراسية والواح طاقة شمسية وشواخن وروافع جهد .

والجدير بالذكر أن الكادر التعليمي والتدريسي يقارب 600 معلم ومدرس في المجمعات المذكورة.

وفي اللاذقية (نورا جولاق).. أكد عمران أبو خليل مدير التربية باللاذقية أن المديرية أنهت كامل استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد مع التركيز على التدابير الصحية والوقائية وتستقبل مدارس المحافظة ما يقارب ٢٦٣٥٧٧ طالباً منهم ٢٠٥٢٢٨ تلميذا في مرحلة التعليم الأساسي و٣٨٢٨٤ طالبا في مرحلة التعليم الثانوي و٧٤٣١ طالبا في التعليم المهني و٢٠٦٨١ طالبا في التعليم الخاص و١٤٦٠ طالبا يتبعون منظمات أخرى موزعين على مدارس المحافظة ريفاً ومدينةً.

وحول واقع الاستعدادات والتحضيرات خاصة فيما يتعلق بأعمال صيانة الأبنية المدرسية، أشار أبو خليل إلى أنه تم التنسيق مع عدد من المنظمات الدولية عن طريق مديرية التخطيط والتعاون في وزارة التربية حيث تم تنفيذ أعمال صيانة ١٦٠مدرسة موزعة على كامل أرجاء المحافظة ضمن بند الصيانة الطارئة مشيراً إلى أن الاعتماد المخصص لصيانة الأبنية غير كاف لجميع المدارس في المحافظة.

وفيما يخص مستلزمات العملية التعليمية بيّن أبو خليل أنه تم استلام الكتب للحلقتين الأولى والثانية باستثناء كتب اللغة الانكليزية لم تصل إلى المستودعات بعد.

وحول الطرح والمادة الجديدة التعليم الوجداني أوضح أبو خليل أنه تم إيفاد موجهين اختصاصيين من المحافظة إلى مركز تطوير المناهج التربوية وإخضاعهم لدورة مركزية وتعريفية بالمبادئ الأساسية للمادة وشرح آلية تطبيقها ومن ثم سيتم دعوة الموجهين التربويين في المحافظة لتدريبهم على محتويات الحقيبة التربوية وخلال ١٠ ايام سيتم الانتهاء من الدورات التدريبية لتطبيقها ضمن الحصة الدراسية كل في مدرسته.