تونس: تظاهرة رافضة لزيارة وفد من الكونغرس الأميركي

تظاهر أنصار حزب العمال وسط العاصمة التونسية رفضاً لزيارة وفدٍ من الكونغرس ولدعوة السّفارة الأميركية في تونس إلى تنظيم لقاءٍ يجمع ممثليها وعدداً من النّواب التونسيين بوفد الكونغرس، ورفع المتظاهرون شعاراتٍ بينها: “سيادة وطنية لا وصاية خارجية”، و”لا أهلاً ولا سهلا ًبالوفد الأميركي”.

وأكمل وفد الكونغرس الأميركي اجتماعه بممثلين عن كتل النهضة الإخوانية وقلب تونس وتحيا تونس والكتلة الوطنية في بيت السفير الأميركي، وسط مقاطعة الاتحاد التونسي للشغل وبقية الأحزاب الممثلة في البرلمان.

وكانت أحزاب تونسية عديدة أعلنت رفضها دعوة وجهتها السفارة الأميركية لحضور لقاء مع وفد من الكونغرس يزور البلاد.

ويزور رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي تونس على رأس وفد يضم أعضاء من مجلس الشيوخ بهدف ما قال، إنه “حماية للمسار الديمقراطي في تونس”.

وفي السياق، دعا المحامون التونسيون الرئيس قيس سعيد إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة سريعاً للخروج من الحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، من دون أيّ تدخلٍ خارجي.

وأعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في بيان رفضه إحالة المحامين والمدنيين الى القضاء العسكري، معتبراً أنه يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة، كما شدّد على ضرورة إجراء إصلاحاتٍ في جميع المجالات من دون المسّ بالمكتسبات المتعلّقة بالحقوق الإنسانية والحريات التي نص عليها القانون.

في الأثناء، أعرب الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن ثقته بأن “رأس المال الوطني سيكون في مستوى اللحظة التاريخية التي تشهدها البلاد”.

وجاء ذلك خلال استقبال سعيد لرئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، ولعدد من المسؤولين، حيث قال الرئيس التونسي إن “رأس المال الوطني سيكون في مستوى اللحظة التاريخية التي تشهدها تونس، وإن رجال الأعمال سيساهمون، بفضل حسهم الوطني العالي وعزيمتهم الصادقة، في تعزيز الاستثمارات وإحداث مواطن الشغل وتحقيق التنمية وتحفيز المبادرة الفردية، خاصة بالنسبة لأصحاب الشهادات العليا”.

كما شدد قيس سعيد على حرصه “على توفير المناخ الملائم للأعمال والاستثمار في تونس، ومواصلة توفير الدعم اللازم للمؤسسة التونسية، لا سيما عبر محاربة كل مظاهر الفساد، وتسهيل الإجراءات وتذليل الصعوبات، والضغط على التكاليف لتحسين القدرة التنافسية للصادرات التونسية لاقتحام أسواق خارجية جديدة”.

من جانبه، كشف رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمساحات التجارية الكبرى، خلال اللقاء، أنه “تقرر بيع مجموعة كبيرة من اللوازم المدرسية للعموم بالمساحات التجارية الكبرى بسعر التكلفة، وبدون هامش ربح، وذلك خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 26 سبتمبر 2021”.