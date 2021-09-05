عبر 200 مركز صحي ومشفى و177 فريقاً جوالاً… انطلاق حملة التطعيم الوطنية ضد كورونا

بدأت اليوم حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا التي تطلقها وزارة الصحة وتستهدف جميع المواطنين فوق الـ 18 عاماً في مختلف المحافظات.

ويمكن للراغبين بأخذ اللقاح التسجيل أولاً على المنصة الخاصة لتلقي التطعيم على الموقع الرسمي لوزارة الصحة ثم التوجه إلى أي مركز صحي من المراكز أو إلى أحد الفرق الجوالة الموجودة في نقاط ثابتة مخصصة للحملة دون انتظار رسالة تحديد موعد بينما يمكن للمسجلين سابقاً ولم تصلهم الرسالة التوجه فوراً إلى المراكز أو الفرق الجوالة.

وتستمر الحملة حتى الـ 16 من أيلول الجاري وفق مديرة الرعاية الصحية الدكتورة رزان طرابيشي حيث نوهت بأهمية الاستفادة من الحملة لتلقي اللقاح ونشر التوعية بضرورته لما له من فوائد بتخفيف نسبة الإصابة والتقليل من نسبة قبول المشافي في حال الإصابة.

وأشارت الدكتورة طرابيشي إلى أنه خصص للحملة 200 مركز صحي ومشفى إضافة إلى 177 فريقاً جوالاً موجودين بنقاط ثابتة ويشارك بها نحو 2000 عامل صحي.

وفي دمشق خصص للحملة 19 مركزاً صحياً ومشفى بمشاركة 197 عاملاً صحياً ولم يتم تخصيص فرق جوالة أما في ريف دمشق فتم تخصيص 44 مركزاً صحياً ومشفى إضافة إلى 65 فريقاً جوالاً موجودين في نقاط ثابتة ويشارك فيها 333 عنصراً وفق الدكتورة طرابيشي.