مؤتمر العمل العربي يبدأ أعمال دورته الـ 47 بمشاركة سورية

بدأ مؤتمر العمل العربي أعمال دورته السابعة والأربعين في العاصمة المصرية القاهرة اليوم بمشاركة وفد الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية برئاسة جمال القادري رئيس الاتحاد.

وسيناقش المؤتمر تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي حول ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين وتقرير أنشطة منظمة العمل العربية خلال العامين 2019 و2020 ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي والأمور المالية والخطة والموازنة وتطبيق الاتفاقيات وتوصيات العمل العربية.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة عبر الفيديو خلال افتتاح المؤتمر أن العالم العربي يواجه العديد من التحديات التي يفرضها النظام العالمي الراهن وما يمر به من أحداث وتطورات تؤثر في عالم العمل وتتأثر به وخاصة في مجال التشغيل والحد من البطالة.

وأشار السيسي إلى أن ذلك كله يفرض المضي قدماً نحو إعداد استراتيجيات ملائمة للنهوض بالتنمية العربية الشاملة وضمان تفعيلها على أرض الواقع وتعزيز ودعم التعاون الاقتصادي وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول العربية.

وشدد السيسي على ضرورة العمل على إزالة العقبات والحواجز من أجل التكامل بين الدول العربية والوصول إلى آليات جديدة ومتطورة لإحداث التكامل الإقليمي العربي الشامل من خلال تسهيل التجارة البينية وتبادل السلع والخدمات وانتقال رؤوس الأموال وتعزيز الاستثمارات المشتركة.

ويشارك في أعمال المؤتمر 16 وزير عمل عربي و404 من الأعضاء المشاركين من وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وممثلي المنظمات العربية والدولية والاتحادات النوعية والمهنية العربية وعدد من الشخصيات العربية والعالمية.

يشار إلى أن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب انتخب منذ أيام جمال القادري أميناً عاماً له.

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