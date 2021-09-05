مجلس الشعب يجري انتخابات مكتبه السنوية.. حموده صباغ يفوز بمنصب رئيس المجلس

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الأولى من الدورة الاستثنائية الرابعة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس وخصصت لانتخابات مكتب المجلس السنوية حيث فاز صباغ بمنصب رئيس المجلس بالتزكية كونه المرشح الوحيد وذلك عملاً بأحكام النظام الداخلي للمجلس.

كما فاز محمد أكرم العجلاني بنتيجة الانتخابات بمنصب نائب رئيس المجلس بـ 171 صوتاً مقابل 15 صوتاً للمرشح رأفت بكار و9 أصوات للمرشح ناصر الناصر مع وجود ورقتين باطلتين.

وفاز أيضاً بالتزكية كل من سلوم السلوم وميساء صالح بمقعدي أميني سر المجلس وكل من محمد سليمان الأبرش وفايزة العذبة بمقعدي مراقبي المجلس كون هؤلاء المرشحين الوحيدين وذلك حسب ما توضحه أحكام المواد 16 و17 و18 و29 من النظام الداخلي للمجلس.

وفي سياق آخر وافق المجلس بالأكثرية على تأجيل مناقشة مشاريع القوانين المتضمنة قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنوات المالية 2014 و2015 و2016 إلى الدورة العادية الرابعة من الدور التشريعي الثالث المقرر عقدها الشهر الجاري.

وفي كلمة له في ختام الجلسة أوضح صباغ أن هذه الدورة الاستثنائية الرابعة خصصت لانتخابات مكتب المجلس السنوية ومناقشة البيان الحكومي مشيراً إلى أن انتخابات مكتب المجلس السنوية تمثل جزءاً من المسؤوليات الجماعية الكبيرة التي يتحملها المجلس في ظل هذه المرحلة المصيرية والظروف الصعبة التي تمر بها سورية.

وأكد صباغ أهمية تكثيف الجهود وفقاً للإمكانات المتاحة من أجل النجاح في تجاوز الصعاب وإنجاح العمل البرلماني والمؤسساتي بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الاثنين.