“الدفاع الروسية” تقرّر زيادة عدد قوات الاحتياط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قرّرت زيادة عدد قوات الاحتياط في الجيش دون ذكر أي تفاصيل بهذا الصدد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم أوردته وكالة سبوتنيك: “تم اتخاذ قرار في الوقت الحالي بزيادة عدد جنود الاحتياط” دون أن تحدّد العدد الحالي لقوات الاحتياط الروسية أو نطاق الزيادة المخطط لها.

وكانت المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية أعلنت في آب الماضي أن هناك خططاً لإنشاء احتياطي عسكري قوامه 38 ألف شخص في المنطقة.

ووفقاً لوزارة الدفاع فقد تم نقل وحدات الاحتياط من المناطق العسكرية الجنوبية والوسطى وكذلك الأسطول الشمالي إلى منطقة كالينينغراد قبل التدريبات الروسية البيلاروسية 2021 المقررة في الفترة من الـ10 إلى الـ16 من أيلول الجاري تحت قيادة رؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة في البلدين.

أمنياً، ألقى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القبض على أربعة من إرهابيي تنظيم (داعش) كانوا يخططون لهجمات إرهابية بحق ضباط إنفاذ القانون في جمهورية إنغوشيا.

وقال جهاز الأمن في بيان اليوم نقلته وكالة سبوتنيك: تم الكشف عن أعمال موالين لإرهابيي (داعش) متورّطين في التحضير لجرائم إرهابية وارتكابها في جمهورية إنغوشيا.

وأضاف البيان: “تم اعتقال أربعة مواطنين من روسيا الاتحادية أقاموا اتصالات مع أعضاء تنظيم (داعش) عبر الإنترنت لتنسيق التحضير للجرائم الإرهابية وارتكابها بما في ذلك الهجمات على ضباط إنفاذ القانون باستخدام الأجهزة المتفجرة والأسلحة، إضافة إلى نشر الدعاية للفكر الإرهابي بين مواطني روسيا الاتحادية”.

ويواصل الأمن الروسي عملياته لملاحقة وتوقيف الخلايا الإرهابية، حيث أعلن في الـ18 من الشهر الماضي عن ضبط خلية إرهابية في شبه جزيرة القرم، كما أوقف في التاسع من تموز إرهابياً خطط لتنفيذ تفجير في منشأة أمنية بأمر من منظمة إرهابية دولية.