انقسام البيت الواحد يهدد مستقبل اتحاد الكيك بوكسينغ

بعد نجاح بعثتنا إلى البطولة العربية للكيك بوكسينغ في العراق، ازداد الشرخ المتنامي في اتحاد اللعبة، إذ تفيد آخر الأخبار الواردة من مصدر خاص من داخل الاتحاد أن خلافاً حاداً حصل بين أربعة أعضاء في الاتحاد ورئيسه، وأن الشكوى وصلت المكتب التنفيذي، والتحقيقات جارية دون تسريب أي شيء حول مستقبل الاتحاد.

السبب، كما علمنا من مصدرنا، اتهام الأعضاء لرئيس الاتحاد بالمعاملة غير اللائقة، وتمرير بعض الشهادات، وزيادة أعداد الدارسين بشكل مستغرب، وتابع المصدر: حاول أحد الأطراف “لفلفة” الموضوع وإدخال واسطات لإنهائه.

وفيما يخص البطولة الأخيرة، اتهم الأعضاء الأربعة رئيس الاتحاد بمحاولة تعطيل سفر البعثة، وذلك بعدم صرف تذاكر السفر أو مبلغ الإقامة والإطعام، إلا أن تدخل رئيس المكتب المختص أدى إلى تذليل هذه العقبات.

وأوضح المصدر أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فقد قام رئيس الاتحاد بإعطاء معلومات خاطئة للصحافة، ثم خاطب أحد أعضاء الاتحاد العربي لوضع العقبات أمام الحكام والمدربين واللاعبين، مع تهديد اللاعبين ومنعهم من مقابلة رئيس الاتحاد الرياضي العام أثناء دعوته لهم لتكريمهم على إنجازهم.

وأخيراً تمنى المصدر أن يقوم المكتب التنفيذي بوضع النقاط على الحروف، وإغلاق ملف اتحاد الكيك مرة واحدة، وعدم الإتيان بأنصاف الحلول، وهذا المطلب محق، فلعبة الكيك لديها كوادر ولاعبون قادرون على تحقيق الكثير من الإنجازات الإقليمية وليس فقط العربية.

وبعيداً عن كل ما ذكر فإن “البعث” حاولت أكثر من مرة سابقاً التواصل مع رئيس الاتحاد الذي فضّل عدم الإجابة رغم وجود الكثير من إشارات الاستفهام التي تحتاج لتوضيح وإجلاء اللغط عنها.

“البعث”