أكثر من مليار ربح مؤسسة المباقر.. وعجز في استيراد البكاكير

دمشق- ميس بركات

لم تفلح المؤسسة العامة للمباقر باستيراد 600 بكيرة حامل- حسب ما جاء في خطتها الاستثمارية لهذا العام- بغية تشغيل المحطة الأولى في مجمع مباقر مسكنة، ولتشغيل مبقرة دير الزور، ليلقى الإعلان المتضمن شراء البكاكير الصد لمرتين لعدم تأمين الموافقات على شراء القطع الأجنبي من المصارف العاملة في سورية، الأمر الذي دفع المتقدمين لطلب تأمين هذه الموافقات، وفق ما أكده خالد هلال مدير المؤسسة في تصريح لـ “البعث”.

وفي الوقت الذي تعاني فيه المؤسسة أيضاً من الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية التي تعيق عملية توريد الآليات والمعدات، وارتفاع أسعار مستلزمات العمل نتيجة تغير سعر الصرف، إضافة إلى عدم استقرار الأطباء البيطريين المعيّنين بعقود سنوية، أكد هلال سعي المؤسسة العامة للمباقر إلى تقديم الدعم لمربي الأبقار من خلال رفع سوية تربية الأبقار لدى المربين، وبيعهم بكاكير حوامل، إضافة إلى تشجيع تربية الأبقار في الأرياف بهدف زيادة دخل الفلاح، وتمسكه بأرضه، والتخفيف قدر الإمكان من البطالة، مشيراً إلى أن هدف المؤسسة المحافظة على استقرار أسعار منتجات الأبقار في السوق المحلية، وعدم تعرّضها لتغيرات مفاجئة.

هلال أكد أن عدد المباقر العاملة حالياً هي 4 مباقر، إضافة إلى وجود مبقرتين خارج الخدمة، ومباقر من المقرر إدخالها بالخدمة، وتوجد أيضاً مباقر قيد الدراسة لإعادة تأهيلها، منها مبقرة الزربة في حلب، ومبقرة درعا، أما بالنسبة للمشاريع الزراعية فمنها: مشروع الغاب الزراعي الذي يتبع لمبقرة جورين، ومشروع كتيان ويتبع لمبقرة الزربة، وهو خارج الخدمة.

وفيما يتعلق بوحدات تصنيع الألبان والأجبان والأعلاف، تحدث هلال عن وجود وحدة تصنيع ألبان وأجبان في مبقرة فديو التي تعمل بطاقة إنتاجية 5 أطنان باليوم، ووحدة تصنيع أعلاف تعمل بطاقة إنتاجية 80 طناً باليوم، ووحدة تصنيع ألبان وأجبان مبقرة جب رملة التي تعمل بطاقة إنتاجية 5 أطنان باليوم، إضافة إلى وحدة تصنيع أعلاف تعمل بطاقة إنتاجية 80 طناً باليوم.

وتتضمن الخطة الاستثمارية لعمل المؤسسة هذا العام استكمال ما تم البدء به من مشاريع كإعادة تأهيل المحطة الثالثة في مجمع مباقر مسكنة من أصل ثلاث محطات المراد إعادة تأهيلها، واستكمال تأهيل منشأة أبقار دير الزور.

ولفت هلال إلى أن عدد القطيع الموجود في المباقر العاملة لغاية شهر آب يبلغ حوالي 2000 رأس، منها 1036 رأس بقر حلوب، كما بلغ إنتاج المؤسسة من الحليب لهذا العام 4172 طناً، أما الإنتاج اليومي من الحليب فيصل إلى 17,5 طناً، فيما بلغ إنتاج المؤسسة من العلف الأخضر لهذا العام 7415 طناً، يُقدم قسم منه للقطيع كعلف أخضر، ووصل إنتاج المؤسسة من الحبوب المتنوعة: “قمح، شوفان، شعير…” إلى 2082 طناً، لتصل إيرادات المؤسسة من بيع منتجاتها خلال النصف الأول من هذا العام إلى 4.431 مليار ليرة سورية، محققة ربحاً خلال النصف الأول من العام مقداره 1 مليار ليرة سورية.