التصفيات الأوروبية.. بولندا تستقبل انكلترا وهولندا أمام فرصة العودة

عقب ساعات من انتهاء الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، تستأنف التصفيات اليوم بجولة جديدة ومباريات قمة في الإثارة ينتظرها عشاق المستديرة حول العالم، وأبرز هذه اللقاءات لقاء منتخبي انكلترا وبولندا في إطار مباريات المجموعة الأولى، حيث يدخل رفاق القائد هاري كين اللقاء وعينهم على حسم سباق التأهل، فهم يحتلون صدارة الترتيب في المجموعة برصيد 15 نقطة من أصل 5 مباريات، بينما يتواجد الفريق البولندي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ويبتعد عن ألبانيا الثالثة بفارق نقطة وحيدة، ما سيجعله يستعد لهذه المعركة بكل قوة من أجل محاولة تحقيق الفوز، والابتعاد عن ملاحقه المباشر، وتوسيع الفارق معه للبقاء في الوصافة، وسيكون ملعب سلاسكي الدولي البولندي مسرحاً لهذه المباراة، وكانت مباراة الذهاب التي خاضها المنتخبان ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات انتهت بانتصار منتخب انكلترا بهدفين مقابل هدف في مباراة نارية شهدت الكثير من المتعة والاثارة، وثاني اللقاءات القوية يستضيفه ملعب أمستردام أرينا الذي يجمع منتخب هولندا بنظيره التركي لحساب المجموعة السابعة، فنجح منتخب تركيا بتحقيق الفوز في الجولة الماضية أمام جبل طارق بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده للنقطة 11 في صدارة ترتيب المجموعة، فيما يعلم المنتخب الهولندي مدى أهمية النقاط الثلاث، لذلك سيحضر المباراة بكل قوة، فهو يريد أن يعزز رصيده من النقاط للبقاء في الوصافة، والاقتراب من الخصم والضغط عليه، فهو يملك إلى الآن 10 نقاط فقط، كما يحتضن ملعب لاوغارد السفولور مباراة قوية تجمع بين منتخب ألمانيا ومضيفه منتخب آيسلندا ضمن منافسات المجموعة العاشرة، ويتصدر منتخب ألمانيا جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، فيما تحتل آيسلندا المركز الخامس برصيد 4 نقاط، ويبدو أن الماكينات الألمانية عادت إلى العمل من جديد، حيث نجحت في الانقضاض على أرمينيا بسداسية دون رد في الجولة الماضية، وهذا يعكس مدى جاهزية الفريق مع المدير الفني الجديد هانز فليك الذي سيسعى في هذه المباراة لتحقيق الفوز والاستمرار في الانفراد بالصدارة، أما المنتخب الآيسلندي فيعلم جيداً حساسية مركزه، وعليه المحاولة بشتى الطرق لكسب هذا التحدي من خلال القتال داخل المستطيل الأخضر، والخروج من اللقاء بالنقاط الكاملة، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بانتصار منتخب الماكينات الألمانية بثلاثة أهداف دون مقابل، وفي آخر المباريات القوية، سيحاول أبطال العالم، المنتخب الفرنسي إكرام وفادة نظيرهم منتخب فنلندا، في مباراة لحساب المجموعة الرابعة يسعى فيها منتخب فرنسا إلى الاستمرار في صدارة ترتيب المجموعة وفي جعبته 9 نقاط، والعودة لسكة الانتصارات بعد تعادلين مخيبين في آخر جولتين، وهذا يحتاج منه القتال بشراسة داخل الملعب للخروج من اللقاء بالعلامة الكاملة، ويجب عليه دراسة الأخطاء السابقة، ويحتل فريق فنلندا الترتيب الثاني برصيد 5 نقاط متساوياً مع الثالث أوكرانيا بالرصيد نفسه.

الجدول الكامل

مباريات اليوم: أذربيجان – البرتغال 7 مساء، جمهورية ايرلندا – صربيا، البوسنة والهرسك – كازاخستان، فرنسا – فنلندا، النمسا – اسكتلندا، جزر فارو – مولدوفا، مونتينيغرو – لاتفيا، هولندا – تركيا، النرويج – جبل طارق، كرواتيا – سلوفينيا، روسيا – مالطا، سلوفاكيا – قبرص، 9.45 مساء.

مباريات الغد: أرمينيا – ليشتنشتاين 7 مساء، اليونان – السويد، كوسوفو – اسبانيا، ايطاليا – لتوانيا، ايرلندا الشمالية – سويسرا، بيلاروسيا – بلجيكا، ويلز – استونيا، ألبانيا – سان مارينو، المجر – أندورا، بولندا – انكلترا، آيسلندا – ألمانيا، مقدونيا الشمالية – رومانيا، 9.45 مساء.

أرقام وإحصائيات

– التقى منتخب تركيا مع المنتخب الهولندي 12 مرة، فاز المنتخب التركي في 3 مباريات، بينما انتصرت الطواحين الهولندية في 5 مباريات، وحسم التعادل 4 مواجهات، وسجل فيها منتخب تركيا 9 أهداف في الشباك الهولندية، بينما سجل البرتقاليون 13 هدفاً في مرمى الأتراك.

– فازت فرنسا على مضيفتها فنلندا في ثماني مباريات من آخر تسع جمعتهما، وخسرت في المباراة المتبقية بهدفين نظيفين، وكانت مباراة ودية العام الماضي.

– انتصرت ألمانيا في ثلاث مباريات من آخر خمس لعبتها، وتعادلت في واحدة، وخسرت أخرى على آيسلندا، فيما فازت منافستها آيسلندا مرة وحيدة من آخر خمس مباريات لها، وخسرت اثنتين، وتعادلت بمثلهما.

– التقى المنتخبان الانكليزي والبولندي 19 مرة، فاز منتخب انكلترا 11 مرة، وانتصر منتخب بولندا مرة، وانتهت 7 مباريات بالتعادل، سجل منتخب انكلترا في شباك بولندا 30 هدفاً، بينما تلقت شباك كين ورفاقه 11 هدفاً فقط.