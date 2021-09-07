الذهب يهبط بنسبة 0.3 %

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعد أن تعرضت لضغوط من متانة الدولار وبلوغ الأسهم العالمية مستوى قياسياً مرتفعاً بفضل تنامي الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يبقي على سياسة ميسرة في الأمد القريب.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1817.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:54 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1819.20 دولار.

وأثارت بيانات للوظائف الأمريكية المخيبة للآمال توقعات بأن الفدرالي ربما يرجئ تقليص مشترياته للأصول، وأبقت المعدن الأصفر قرب أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، لكنها أيضا قادت المستثمرين إلى أسواق الأسهم.

وتلقت معنويات الإقبال على المخاطرة الدعم من بيانات تجارية صينية أظهرت نمو الصادرات والواردات بأسرع كثيرا من المتوقع في آب.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما يقلص جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.6% إلى 24.53 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.3% إلى 1015.55 دولار وهبط البلاديوم 0.1% إلى 2407.91 دولار.

وكالات