الشكوحي يتوقع فوز منتخبنا على الإمارات بثلاثية

محمود جنيد

تحملُ مواجهة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مع نظيره الإماراتي ضمن الجولة الثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 مساء اليوم في طياتها آمال وطموحات الشارع الرياضي، الذي يرنو لفرحة تفرج شيئاً من همومه وآلامه.

ومن بين الآراء التي تباينت بين التشاؤم وتوقع خسارة ثانية بعد أولى أمام ايران، أو تعادل غير نافع، أعرب مدرّب حراس منتخبنا الوطني للشباب الكابتن مالك شكوحي لـ”البعث” عن تفاؤله وتوقعاته بفوز منتخبنا بثلاثية.

وبيّن شكوحي الذي مازال يحتفظ بمكانته الأسطورية بين جماهير الكرة السورية التي تكنّ له كل تقدير على تاريخه الحافل، أنه تابع المنتخب الإماراتي ووجده ثقيلاً ويفتقد للرشاقة والسرعة في الانتقال بالكرة عبر الخطوط من الدفاع إلى الهجوم، في حين يمتلك منتخبنا التفوق الفردي والمهاري للاعبين مؤثرين وقادرين على الحسم.