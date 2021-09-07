بحضور الشوفي.. تخريج دورة مشرفي الفرق بالقنيطرة

القنيطرة – محمد غالب حسين

أكد عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق ياسر الشوفي رئيس مكتبي التربية وطلائع البعث المركزيين أهمية إعداد المشرفين الطليعيين تربوياً وتنظيمياً وطليعياً ؛ ليتفاعلوا مع الرفاق الطليعيين بالفرق والوحدات الطليعية ؛ لتحقيق المنظومة القيمية التربوية الطليعية من خلال أنشطة تربوية تعليمية محببة للطفل ؛ تراعي قدراته المعرفية ؛ وتلامس مواهبه ؛ وتلبّي حاجاته النفسية والجسدية والمعرفية .

وأشاد الشوفي خلال حضوره حفل تخريج دورة مشرف فرقة في القنيطرة بالجهود المبذولة ؛ والتعاون المثمر البناء لتربية جيل مسلّح بالعلم والمعرفة ؛ يقدّس الوطن ؛ ويذود عنه بالغالي والنفيس ؛ ويعمل بإخلاص وتفانٍ لبناء الوطن وتقدّمه ورفعته ؛ وتحقيق أهدافه .

وخاطب عضو القيادة المركزية للحزب الخريجين قائلاً : ستكونون معلمين ومربين ومشرفين طليعين ؛ وبين أيديكم رياحين المستقبل ؛ وزنابق الوطن ؛ فعليكم أن تحسنوا الزراعة والتربية والرعاية ؛ وتتعلموا أحدث الطرائق التربوية التعليمية ؛ وتعتمدوا الأنشطة الصفية واللاصفية المحببة للطفل كالموسيقى والفنون الجميلة والمسرح وغيرها .

وتحدّث أمين فرع القنيطرة للحزب الرفيق الدكتور خالد أباظة عن أهميّة تأهيل المشرفين الطليعيين الذين سيكونون الأمناء الثقاة على تربية الجيل الذي يُعوّل عليه الوطن كل الآمال : علماً وتفوقاً ونضالاً وفداء لسورية الحضارة و التاريخ بينما لفت محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل لتقديم كل ما يلزم ؛ لتنفيذ برامج فرع طلائع البعث بالمحافظة ؛ ودعم الملتقيات الطفلية الطليعية بكل الإمكانات الخدمية المتاحة .

الرفيق أمين فرع القنيطرة لطلائع البعث خلف خليفة أن دورة مشرف فرقة شارك فيها ( ٣٥٠ ) دارساً ودارسة من طلاب السنتين الثالثة والرابعة بكلية التربية الرابعة بمحافظة القنيطرة ؛ واستمرت تسعة أيام ؛ متضمّنة معلومات نظرية وعملية تنظيمية وتربوية وثقافية وطليعية عن دور المعلم تعليمياً وتربوياً وطليعياً .

حضر مراسم التخريج أمين فرع القنيطرة للحزب الرفيق الدكتور خالد أباظة ومحافظ القنيطرة عبد الحليم خليل ورئيس منظمة طلائع البعث الدكتور عزت عربي كاتبي وقيادات حزبية وإدارية وتربوية وطليعية .