شباب كرة الجهاد يتعثرون في الافتتاح.. والمعالجة مطلوبة

القامشلي- عبد العظيم العبد الله

صدم شباب نادي الجهاد بكرة القدم جمهورهم في افتتاح مبارياتهم في الدوري الممتاز بعد خسارتهم مع حطين بهدفين دون رد، ولم تكن الصدمة فقط من النتيجة إنما من الأداء السيئ، حيث وضع الجمهور ومعهم الخبرات الفنية ملاحظات عدة، أبرزها ضعف اللياقة البدنية، وعدم التجانس، وغياب التنظيم بين الخطوط الثلاثة، والميزة الوحيدة التي نوّه بها خبراء النادي وجود خامات ومواهب فردية بالفريق تحتاج للصقل والعمل الجماعي. واستغرب الجمهور عدم الجاهزية بالشكل المثالي للدوري الممتاز، مشيرين إلى التناقض بتصريحات الجهاز الفني عندما أعلن جاهزية الفريق للدوري، لكن المستوى في أولى المباريات كشف المستور حسب وصفهم، وطالبوا مجلس الإدارة بمعالجة الخلل وتصحيح المسار قبل فوات الأوان.

من جانبه عضو إدارة النادي عمار الأحمد أبدى احترامه لمشاعر الجماهير ونقدها لواقع وحال الفريق، مضيفاً: نحن نعلم أن فترة التحضير لم تكن مناسبة ومثالية للدوري الممتاز، الصعوبات التي نتحدث عنها في كل مناسبة باتت معروفة، مع ذلك ليس مبرراً تواضع مستوى الفريق أمام حطين، كنّا نأمل ونتأمل الأفضل لوجود مواهب متميّزة بالفريق، لدى الفريق مباراتان قادمتان خلال الأيام القليلة القادمة، لأن فريقنا سيلعب 3 مباريات بالأسبوع في كل رحلة تقديراً لظروف التنقل بين القامشلي وباقي المحافظات.

وأكّد الأحمد أن مجلس الإدارة ومع عودة الفريق إلى القامشلي سيعقد اجتماعاً استثنائياً لمناقشة واقعه الفني، وضرورة وضع النقاط على الحروف وبيان مواطن الخلل، والعمل على حلّها ومعالجتها بأسرع وقت.