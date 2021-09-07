منتخب سورية لكرة القدم يتعادل مع نظيره الإماراتي في الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم في قطر 2022

تعادل منتخب سورية لكرة القدم مع نظيره الإماراتي بهدف لمثله في مباراته الثانية من الدور الحاسم للتصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 والتي جمعتهما اليوم على ملعب القويسمة في الأردن.

المنتخب الإماراتي افتتح التسجيل عند الدقيقة 12 عبر علي مبخوت لتبدأ بعدها محاولة منتخبنا بتعديل النتيجة فأتيحت له العديد من الفرص دون أن يترجمها إلى أهداف وأبرزها تسديدة عمر خريبين التي جاورت القائم في الدقيقة 33 ومرت الدقائق لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الإماراتي بهدف دون رد.

الفاعلية الهجومية لمنتخبنا بدت واضحة أكثر في الشوط الثاني فهدد مرمى منافسه في العديد من الكرات قبل أن يدرك التعادل عبر محمود البحر في الدقيقة 64 ولم تهدأ هجمات منتخبنا للتقدم بهدف ثان حتى الدقائق الأخيرة التي شهدت فرصة ثمينة كادت أن تكون هدفاً محققاً وتحديداً في الدقيقة 84 من الكرة التي أضاعها أسامة أومري أمام المرمى بعد أن جاورت القائم لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

وخسر منتخبنا أمام نظيره الإيراني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ستاد آزادي في طهران في افتتاح الدور الحاسم من التصفيات.

ويعود منتخبنا ليستكمل مبارياته بالدور الحاسم في السابع من الشهر المقبل فيلتقي منتخب كوريا الجنوبية ثم يواجه منتخب لبنان في الثاني عشر من الشهر ذاته ويختتم رحلة الذهاب في هذا الدور بمواجهة منتخب العراق في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني القادم الذي سيكون السادس عشر منه موعداً لرحلة الإياب التي تختتم في التاسع والعشرين من آذار المقبل.