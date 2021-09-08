استهداف سيارة لميليشيا (قسد) جنوب شرق الرقة ومقتل وإصابة من فيها

استهدفت مجموعة من الفصائل الشعبية سيارة عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” المدعومة أمريكياً بريف الرقة الجنوبي الشرقي.

وذكرت مصادر محلية أن عناصر من الفصائل الشعبية أطلقوا رشقات من أسلحتهم الرشاشة على سيارة تابعة لميليشيا “قسد” كانت تسير على الطريق الواصلة بين قريتي رطلة والعكيرشي جنوب شرق الرقة أدت إلى خروجها عن مسارها ومقتل وإصابة من فيها”.

إرهابيون يعتدون بالقذائف على محيط قرية بيت الشكوحي

اعتدت التنظيمات الإرهابية بـ 3 قذائف صاروخية صباح اليوم على قرية بيت الشكوحي بريف اللاذقية الشمالي.

وذكر مراسل سانا في اللاذقية أن “إرهابيين يتحصنون في أقصى ريف إدلب الجنوبي الغربي بالقرب من الحدود الإدارية لمحافظة اللاذقية اعتدوا اليوم بـ 3 قذائف صاروخية على قرية بيت الشكوحي سقطت في بساتين الزيتون ما أدى إلى أضرار مادية في أشجارها”.

وتنتشر في محافظة إدلب وأقصى ريف اللاذقية الشمالي مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي تقوم بالاعتداء المتكرر بالقذائف الصاروخية على المنازل السكنية والبلدات الآمنة في المناطق المحيطة.